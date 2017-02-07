الفنان اللبناني عاصي الحلاني متورط في مقتل مشجع مصري بالقاهرة

بيروت ـ كشفت مصادر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني يمتلك كافيه”Keif”الذي شهد حادثة مقتل شاب مصري يدعى محمود بيومي عقب مباراة منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، الأحد، في بطولة الأمم الإفريقية.

وأوضحت المصادر أن الكافيه يديره في مصر أسامة النجار مؤسس حملة “مصريون ضد الإرهاب”، والتي تضم كوكبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، وهشام عباس، ومصطفى قمر”.

وتدوال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة مقتل محمود بيومي حيث أكدوا أنه تواجد مع خطيبته بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، حيث حرص بيومي على حضور مباراة كرة القدم بين المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني فى نهائي أمم إفريقيا، إلا أن محمود فوجئ عقب انتهاء المباراة بإغلاق مخارج الكافيه حتى يتم محاسبة رواده، وتهكم محمود على تصرف الإدارة وطالبهم بالإسراع في حسابه حتى يستطيع الخروج بصحبة خطيبته.

وأضاف الناشطون أن الأمر واجهته من قبل الإدارة بالتهديد والوعيد حيث كانت تستعين بحرس خاص، وتعدوا على محمود بالضرب بكرسي وحدث تشابك بالأيدي، أسفر حينها على تدخل أحد البودي جاردات بطعن محمود بسلاح أبيض وأصابه بطعنتين نافذتين بالصدر والبطن، ليتم نقله للمستشفى.