﻿إيمان البحر درويش يكذب هاني شاكر بالمستندات

القاهرة ـ يواصل الفنان المصري إيمان البحر درويش، هجومه على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، خاصة بعد إعلان الأخير تنازله عن الدعوى التي قام برفعها ضد سيد الأبيض الشهير بطبال هيفاء وهبي.

إيمان البحر درويش، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: “التنازل الكاذب، الى من يروّجون إشاعة تنازل الفنان هاني شاكر عن بلاغة ضد الأخ سيد الأبيض اولا: اهدار المال العام يتمثل في إلغاء جميع الانتخابات التي تم إجراؤها منذ عام 2013 وحتى يومنا هذا وبأحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا مما يجعل اهدار المال العام ثابت بما لا يجعل هناك مجالا للشك في ذلك”.

وأضاف “ثانيًا بعد إلغاء الانتخابات بحكم القضاء الإداري الواجب النفاذ فلا وجود لهذا المجلس والنقيب حتى وإن لم ينفذ لهذا الأسلوب من البلطجة والفتونة، حيث أن هدا الحكم لا يلغيه الا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه وهذا لم يحدثط. وتابع″كل هذه الاتهامات واقع مثبت بأحكام القضاء الإداري من مجلس الدولة ولا تعد سبا أو قذفا، فهل علمتم لماذا تم نشر خبر التنازل الكاذب بعد أن أكرمني الله بالتدخل لرفع الظلم عن سيد الأبيض بموافقة معالي وزير الداخلية والسيد مدير أمن الجيزة على تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته لنجد بعدها تحرير محضر ضدي بتحريض على سب الفنان هاني شاكر الذي تثبت جميع لقاءاتي ومواقفي كذب هذا الادعاء”.

وأوضح وهو ليس الا أنني استطعت بفضل الله افشال مخطط تركيع واذلال موسيقي كشف فسادا داخل النقابة المليئة بالفساد ولم يتحرك الممثل القانوني للنقابة لوقف هذا الفساد المستمر والذي حاربته طوال فترة تولي منصب النقيب.