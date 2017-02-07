أنجَبَتْ من صديقها وقتلت والدتها انتقاماً لوالدها

لندن ـ تقضي هيذر ماك البالغة (21 عاماً)، 10 أعوام سجن لكونها شريكة في قتل أمها، حيث قالت في شريط فيديو تم تسجيله من وراء القضبان أنها تتهم والدتها شيليا فيسه البالغة من العمر (62 عاماً) لقتلها والدها جيم، لذلك قررت قتلها انتقاما لمقتله.

وحُمّلت مقاطع فيديون على “يوتيوب” من قِبَلْ ماك تحدثت فيها عن صديقها تومي شايفر، البالغ من العمر (22 عاماً)، حيث حملت منه وأنجبت وهي في السجن، وفقَ “ديلي ستار” البريطانيّ

ولفت الموقع إلى أن ماك من ولاية شيكاغو الإمريكية، ادعت في الفيديو أنها ارتكبت الجريمة بمفردها وأن صديقها الذي يقضي حاليا 18 عاما في السجن بتهمة القتل بريء، حيث تقول وفق ما تابعت وطن “لا أريد أن أعيش في كذبة بعد الآن، وأعربت عن آسفها لصديقها الذي يقضي عقوبة السجن”.

وأكدت أنها ليست نادمة على قتل والدتها، لكنها تأسف لتورط تومي رغم أنه شخص بريء وفق قولها، مضيفة أن هذه كانت معركتها هي فقط، وشددت على أنها قتلت والدتها بمفردها في ثلاثة أشرطة فيديو تم تحميلها من السجن.