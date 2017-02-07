99 جلدة ونفيه من العاصمة عقوبة لمُغنٍ إيراني بتهمة إقامة علاقة غير شرعية مع فتاة

طهران ـ قضت المحكمة الجزائية بالعاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، بجلد ونفي أحد مغني البوب في البلاد لمدة سنتين بتهمة “إقامة علاقة غير شرعية مع فتاة”.

وحكم القاضي، “بجلد مغني البوب (م ـ خ) 99 جلدة مع نفيه عن العاصمة طهران لمدة سنتين إضافة إلى حرمانه من الأنشطة الثقافية والغنائية لمدة خمس سنوات”.

وفي سياق متصل، قالت “فرشتة” التي تبلغ من العمر 22 عامًا، إنها “رفعت مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي شكوى ضد مغني البوب (م ـ خ) بعدما طلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها”، مشيرة إلى أن “المغني لديه علاقات واسعة مع العديد من الفتيات اللاتي يعملن معه في النشاط الغنائي والفني”.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، قضت محكمة على مغني الراب الإيراني أمير حسين مقصودل بالسجن خمس سنوات والجلد 74 جلدة، بعد إدانته بنشر الرذيلة الغربية في المجتمع الإيراني.