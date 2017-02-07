والدة كوادرادو تكشف ما فعلته كي ينضم نجلها ليوفنتوس

روما ـ كشفت مارسيلا كوادرادو، والدة خوان كوادرادو، جناح فريق يوفنتوس عن سعادتها بعودة نجلها لصفوف السيدة العجوز، الصيف الماضي.

ولعب كوادرادو، الموسم الماضي مع اليوفنتوس معارًا من تشيلسي، إلا أن أنطونيو كونتي، مدرب البلوز، كان حريصًا على إعادته لإنجلترا.

لكن يوفنتوس، نجح في ضم الدولي الكولومبي، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقالت مارسيلا، في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الثلاثاء: “لم أرَ ابني أكثر سعادة مما كان عليه أثناء إعارته ليوفنتوس″.

وأضافت: “تشيلسي؟ لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، والأصعب خلال مسيرته كلاعب. هذا الصيف كنت أصلي كل يوم من أجل أن يعود ليوفنتوس″.

وتابعت: “يوفنتوس فريق عظيم، ولهذا السبب كوادرادو، كان يريد العودة. الحقيقة أن هناك في إيطاليا الكثير من مساعدات اللاتينين”.

وأوضحت: “إنه على علاقة قوية مع الكولومبيين الآخرين في إيطاليا. هو عادة ما يرى كارلوس باكا، وجيسون موريللو (لاعبا ميلان، وإنتر)، كما أنه يستطيع الذهاب بسهولة تامة لزيارة لويس موريل في جنوى”.

وتطرقت مارسيلا للحديث عن هدف كوادرادو، أمام إنتر، موضحة: “عندما رأيت الكرة داخل الشباك أخيرًا، انتظرت حتى أرى احتفاله”.

وأتمت: “لقد كان هدفًا جميلًا ومثيرًا. بعد المباراة احتضنته وقلت له.. لقد كنت رائعًا”.