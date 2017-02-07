سكان: مقتل 15 في ضربات جوية على إدلب السورية

عمان - رويترز – قال سكان وعامل إغاثة إن 15 شخصاً على الأقل، قتلوا في ضربات جوية على مدينة إدلب السورية التي تسيطر المعارضة المسلحة عليها الثلاثاء في بعض من أعنف الغارات هناك منذ شهور.

وأضافوا أن نحو ثماني هجمات يعتقد أن مقاتلات روسية، شنتها أسفرت كذلك عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح وسوت عدة مبان متعددة الطوابق بالأرض في مناطق سكنية بالمدينة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وقال عصام الإدلبي المتطوع بالعمل في الدفاع المدني “ما زلنا ننتشل الجثث من تحت الأنقاض.” وأضاف أن أغلب القتلى والجرحى من المدنيين وعددهم من المرجح أن يزيد.

وقال اثنان من الشهود إن حجم الأضرار والحطام يشير إلى أنها طائرات روسية. ولم يرد تعليق فوري من موسكو.

واستهدفت الطائرات الروسية عدداً من البلدات والقرى في المنطقة منذ بدء تدخلها في الحرب السورية في سبتمبر أيلول عام 2015 لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت طائرات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة كذلك عدداً من الهجمات في المحافظة وهي معقل رئيسي للمتشددين الذين كان الكثيرون منهم على صلة بتنظيم القاعدة.

وتزايد عدد سكان إدلب بمجيء الآلاف من المقاتلين السوريين وأسرهم بعد أن تم إجلائهم من قرى وبلدات حول دمشق وحلب استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها في الأشهر القليلة الماضية.