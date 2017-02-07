الأمم المتحدة: يتم استخدام قانون العيب في الذات الملكية لقمع حرية التعبير في تايلاند

جنيف - د ب أ – اتهم مراقب الأمم المتحدة المعني بشؤون حرية الرأي الثلاثاء، تايلاند باستخدام قانون العيب في الذات الملكية كأداة لقمع المعارضة.

وتأتي هذه الانتقادات قبل موعد الجلسة المقررة الجمعة المقبلة بشأن الناشط جاتوبات بونباتاراركسا ، أول شخص يتهم بالإساءة إلى الملك فاجيرالونجكورن منذ أن تولى الحكم في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وينص القانون التايلاندي على أن أي تعليق ناقد لأحد أفراد الأسرة المالكة يجرى معاقبة صاحبه بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاماً،ولكن المحاكم أصدرت أحكاما بالسجن لفترات أطول بحق المدانين بالإدلاء بتعليقات مسيئة أكثر من مرة.

وقال المقرر الخاص بالأمم المتحدة ديفيد كاي” الأحكام الخاصة بالعيب في الذات الملكية ليس لها مكان في الدولة الديمقراطية”.

وأضاف أن القانون الحالي غير متوافق مع قانون حقوق الانسان الدولي.

ويشار إلى أنه جرى احتجاز جاتوبات، الذي عادة ما ينتقد الحكومة، منذ مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي، وقد اتهم بالإساءة للملك، عقب أن أعاد نشر لمحة شخصية حول الملك بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)ذكرت تفاصيل مثيرة للجدل حول حياة الملك.

وكان قد جرى احتجاز جاتوبات سابقاً على خلفية نشاطه ضد الحكومة العسكرية الحاكمة. ولم يتم توجيه اتهامات لأي أحد لصلته بتقرير بي بي سي، الذي أعاد نشره نحو 2000 شخص على موقع الفيس بوك للتواصل الاجتماعي .

وسوف تقرر محكمة الجمعة المقبلة ما إذا كان سوف يتم تمديد فترة احتجاز جاتوبات، ولكن لم يتم تحديد موعد لمحاكمته.