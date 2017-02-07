الكويت: محمد العبد الله وزيرا للإعلام وخالد الروضان للشباب

الكويت – د ب أ - صدر مرسوم أميري كويتي الثلاثاء بقبول استقالة الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام والشباب.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) صدر مرسوم آخر بتعيين الشيخ محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيراً للإعلام ، وخالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزيراً للشباب إضافة الى عمليهما.

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد أكد في وقت سابق اليوم قبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وقال الغانم ، في تصريح للصحافيين ” أبلغت بقبول استقالة وزير الاعلام رسمياً وعليه ألغيت جلسة سحب الثقة التي كانت مقررة غداً الاربعاء “.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن تقدم عشرة نواب بطلب لحجب الثقة عن الحمود يتضمن أربعة محاور: “إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت” و”التفريط بالأموال العامة وهدرها” و”التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب” و”تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر”.