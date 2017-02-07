المالكي: القيادة الفلسطينية ستدرس ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان في الكنيست الاسرائيلي

رام الله – د ب أ – أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان في الكنيست الاسرائيلي والتي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه قرارات حكومة الاحتلال في حال لم يتم محاسبتها على جرائمها الاستيطانية، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وباي اتجاه ستذهب.

واعتبر المالكي ، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الثلاثاء ، أن الموقف الأمريكي بالامتناع عن التعليق على تمرير هذا المشروع يدل على مؤشرات سلبية كما انه يعكس صورة مسيئة لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها حيال هذه السرقة للأراضي الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على أنه في حال لم يتم محاسبة اسرائيل من قبل واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الاوروبي وعموم المجتمع الدولي والفشل في التعاطي مع هذه القضية، فإن القيادة لن تقبل بمحاسبة أو لوم اي طرف بناء على الخطوات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.