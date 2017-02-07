الكرملين : يمكننا الانتظار 6 أعوام لتلقي اعتذار أوريلي عن وصف بوتين بـ”القاتل”

موسكو - د ب أ – قال الكرملين الثلاثاء، إنه “صبور للغاية” ويمكن أن ينتظر 6 أعوام ليتلقى اعتذاراً من بيل أوريلي ،مقدم البرامج في قناة “فوكس نيوز″ الأمريكية، عن وصفه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “قاتل”.

وقال أوريلي في برنامجه التلفزيوني مساء الاثنين مازحاً :”يبدو أن إدارة بوتين في موسكو تطالبني أنا مراسلكم المتواضع بالاعتذار عن القول إن فلاديمير العجوز قاتل … لذلك فإنني أعمل على هذا الاعتذار لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت … ربما في حدود عام 2023″.

ورداً على ذلك ، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة “انترفاكس″ الروسية للأنباء إن الكرملين قد ضبط المفكرة على عام 2023 .

وكان بيسكوف قد قال الاثنين في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس″ إن تعليقات أوريلي “مهينة وغير مسموح بها”، مشيراً إلى أن بوتين يستحق اعتذاراً من “مثل تلك الشبكة التلفزيونية المحترمة”.

وأكد أوريلي خلال مقابلة مع الرئيس الأمريكي أذيعت يوم الأحد ، مشككاً في احترام ترامب لنظيره الروسي، أن “بوتين قاتل”.

ورد ترامب قائلاً: “هناك الكثير من القتلة. لدينا الكثير من القتلة. ماذا تعتقد؟ هل بلدنا بريء؟”.

وتعهد ترامب بتحسين العلاقات مع روسيا بالرغم من تقارير استخباراتية تفيد بأن موسكو تقف وراء حملة قرصنة إلكترونية بهدف التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت أواخر العام الماضي.