وزيرة الدفاع الألمانية: إننا محميون من خلال أكبر تحالف عسكري

روكلا – د ب أ – تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، بتقديم المساندة العسكرية من حلف شمال الأطلسي “ناتو” لدولة ليتوانيا نظراً لاحتمالية التعرض لعدوان روسي في منطقة البلطيق.

وقالت فون دير لاين الثلاثاء لدى الترحيب بها بالقاعدة العسكرية التابعة لحلف الأطلسي التي أنشئت مؤخراً في ليتوانيا: “إننا محميون من خلال أكبر تحالف عسكري لكل الأزمنة”.

وأكدت الوزيرة الألمانية أن ليتوانيا لن تضطر للوقوف بمفردها مرة أخرى على الإطلاق، وقالت: “إننا فخورون بقيادة هذه المجموعات القتالية”، لافتة إلى أن ذلك يرمز لثقة كبيرة في الجيش الألماني.

يشار إلى أن الجيش الألماني يقود كتيبة تابعة لحلف الأطلسي في ليتوانيا بهدف ردع روسيا.

وتقرر أن يتمركز هناك ألف جندي، منهم 450 جندياً من الجيش الألماني.