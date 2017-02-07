مقتل جنديين و10 مسلحين بهجوم لـ”الدولة” شرقي الموصل

نينوى - الأناضول – قال مصدر أمني، إن جنديين من الجيش العراقي و10 مسلحين، قتلوا الثلاثاء، خلال إحباط هجوم مسلح نفذه تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي على حي “سومر” المحرر في الجانب الشرقي من الموصل.

وأوضح الرائد نبهان خلف المعموري، الضابط في قوات الرد السريع (تابعة لوزارة الداخلية) أن “10 عناصر من داعش تسللوا، فجر اليوم، إلى حي سومر جنوب شرقي الموصل، قادمين من الجانب الغربي للمدينة عبر نهر دجلة، وسيطروا على أزقة وشوارع في الحي لأكثر من 3 ساعات”.

ولفت المعموري الى أن “قوة من الجيش العراقي تساندها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، اشتبكت مع المتسللين، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، لتتمكن من قتلهم جميعاً”.

وختم بالإشارة إلى أن “داعش يعتمد على شن هجمات خاطفة على المناطق المحررة شرقي الموصل، وذلك بمجموعة من المسلحين لا يتجاوز عددهم الـ 10 عناصر في كل مجموعة، أو من خلال طائرات مسيرة تحمل صواريخ محلية الصنع″.

وخاضت القوات العراقية معارك صعبة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتكبدت خسائر في المعدات والأرواح، لكنها تمكنت من قتل مئات من عناصر تنظيم “الدولة” وتدمير أكثر من ألف سيارة مفخخة خلال معارك تحرير الضفة الشرقية لنهر دجلة بالموصل.

وتتهيأ تلك القوات الحكومية لشّن عملية عسكرية، لاستعادة الجانب الغربي للموصل، الذي يُعّد المعقل الرئيس لمسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية”.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش العراقي حملة عسكرية لتحرير الموصل.