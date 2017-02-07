متحدث: ميركل تحث بوتين على المساعدة في وقف العنف بشرق أوكرانيا

برلين – رويترز – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حثت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الثلاثاء على استخدام نفوذه لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا لوقف العنف هناك.

وعبر الاثنان عن أملهما في أن ينتهي القتال في شرق أوكرانيا قريبا.

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في بيان “ولهذا السبب ناشدت المستشارة الألمانية الرئيس الروسي استخدام نفوذه على الانفصاليين.”

و”اتفقت المستشارة الألمانية والرئيس الروسي على أنه يجب بذل جهود جديدة لتأمين وقف لإطلاق النار وطلباً من وزيري الخارجية ومستشاريهم البقاء على اتصال وثيق.”