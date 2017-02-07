20 قتيلاً في انفجار خارج المحكمة العليا بالعاصمة الأفغانية

كابول- رويترز – قالت وزارة الصحة العامة، إن 20 قتيلاً على الأقل سقطوا الثلاثاء جراء انفجار قنبلة خارج المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضافت أن 38 شخصاً أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات بالمدينة بعد هجوم انتحاري على ما يبدو، استهدف موظفي المحكمة العليا أثناء خروجهم من مكاتبهم بنهاية يوم العمل.

وقال شهود إنهم رأوا بقع دماء في الشارع وعدداً من عربات الإسعاف تغادر المنطقة.

وقال شاهد يدعى داك خودا “عندما سمعت صوت انفجار هرعت تجاه موقف السيارات الخاص بالمحكمة العليا للعثور على شقيقي الذي يعمل هناك” مضيفاً أنه وجد شقيقه على قيد الحياة.

وتابع “لسوء الحظ سقط عدة قتلى ومصابين.”

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.