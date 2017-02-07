الناتو يجري مناورات عسكرية شرقي البحر المتوسط

أنقرة - الأناضول – يجري حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناورات عسكرية شرقي البحر المتوسط، بهدف تعزيز أمنه البحري، والاستقرار والسلام والدولي، بمشاركة قوات من تركيا وإيطاليا واليونان.

وأوضح بيان صادر، عن القوات البحرية التركية، الثلاثاء، أن قوات من البحرية اليونانية والإيطالية، زارت ميناء “آق ساز″ العسكري، بمدينة مارمريس بولاية موغلا غربي تركيا، في إطار المناورات العسكرية.

وأضاف البيان أن القوات المشاركة في المناورات، عقدوا اجتماعاً في ميناء آق ساز العسكري، بحثوا فيه سير العملية.

وانطلقت مناورات الناتو، في المنطقة السبت الماضي، تحت اسم “عملية حارس البحر”، وتستمر حتى 19 فبراير/ شباط الحالي.