متحدثة أممية: لقاء “إيجابي” بين دي ميستورا ووزير الخارجية الأمريكي

جنيف – الأناضول – أعلنت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء، أن الأخير عقد اجتماعاً “إيجابياً” مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول المفاوضات المرتقبة بين أطراف النزاع في سوريا.

وقالت يارا شريف، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، في جنيف، إن دي مستورا التقى بوزير الخارجية الأمريكي، الأسبوع الماضي، كجزء من “سلسلة اجتماعات ناجحة مع الإدارة الأمريكية الجديدة”، وذلك خلال جولة يجريها المبعوث الأممي إلى الولايات المتحدة.

وأضافت شريف، أن المحادثات التي أجراها المبعوث مع تيلرسون، تركزت على الحرب في سوريا.

ولفتت المتحدثة الأممية، إلى أن “قافلة إنسانية واحدة فقط من قوافل الأمم المتحدة وصلت المناطق المحاصرة في يناير (كانون ثاني) الماضي”.

وأشارت إلى أن يناير الماضي، “الأسوأ في إيصال المساعدات، منذ مارس (آذار) 2016″.

وأوضحت شريف، أن “الدعوات إلى المحادثات التي ستجري بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تبدأ في 20 فبراير (شباط) الجاري، سيتم إرسالها غدا الأربعاء”.

وبدأ ريكس تيلرسون، مهامه رسمياً كوزير للخارجية الأمريكية، بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، وأدائه اليمين الدستورية في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي.

والثلاثاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، تأجيل محادثات السلام السورية المزمع عقدها في جنيف من 8 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.

وقال دي ميستورا، إن التأجيل جاء “لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 30 ديسمبر الماضي، وإعطاء النظام (السوري) فرصة لتقديم تنازلات جدية، ولإتاحة الفرصة للمعارضة من أجل توحيد وفدها”.