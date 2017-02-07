لافروف: موسكو تستضيف مؤتمراً حول افغانستان في اواسط شباط/فبراير

موسكو - أ ف ب – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، ان موسكو ستستضيف في اواسط شباط/فبراير اجتماعاً دولياً حول افغانستان مع ممثلين من دول المنطقة باستثناء دول الغرب مبدئياً.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الافغاني صلاح الدين رباني “لقد اكدنا لزملائنا الافغان الدعوة الى اجتماع جديد حول تسوية (النزاع) سيعقد في موسكو في اواسط شباط/فبراير بمشاركة ممثلين من روسيا وافغانستان وباكستان والصين وايران والهند”.

وتابع لافروف “نتوقع ان يتم التمثيل على مستوى عال واكد القسم الاكبر مشاركته”، دون ان يحدد الدول التي ردت على الدعوة.

وشدد لافروف على ضرورة “مشاركة حركة طالبان في حوار بناء”، من اجل التوصل الى حل للنزاع في افغانستان، وذلك بعد ان كانت الامم المتحدة اعلنت العام 2016 الاكثر دموية بالنسبة الى المدنيين منذ 2009.

وكان الممثل الخاص للكرملين في افغانستان زمير كابولوف صرح في كانون الاول/ديسمبر 2015 ان اهداف حركة طالبان “تتطابق” مع موسكو في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

مع ان لافروف لم يشر الى مشاركة دول غربية في الاجتماع الا انه يأمل في ان تكون الاتصالات مع الادارة الحالية برئاسة دونالد ترامب افضل مما كانت عليه ابان باراك اوباما.

واضاف لافروف “انا واثق باننا سنقيم شراكة افضل لن تعرقلها ظروف لا علاقة لها بالوضع كما كان الامر مع الادارة السابقة”.