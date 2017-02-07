قناة “العرب” الاخبارية المملوكة من الامير الوليد بن طلال تغلق ابوابها

الرياض - أ ف ب – أغلقت قناة “العرب” الاخبارية المملوكة من الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال ابوابها بشكل نهائي، بحسب ما اعلن الثلاثاء عامل في القناة ومصدر مقرب من مجلس ادارتها.

وقال احد مراسلي القناة في الرياض، “تلقينا اخطاراً بتوقف القناة عن العمل”، مضيفاً ان القناة “عبرت عن شكرها لجميع طاقم العمل على تفهمهم لهذا القرار”.

وأشار الى ان “العرب” اعلنت في رسالتها انه خلال “العامين الماضيين كانت هناك محاولات لاعادة اطلاق القناة، لكن واجهتنا العديد من التحديات وحان الوقت لاتخاذ قرار نهائي في ما يتعلق بمستقبل القناة”.

وأكدت الرسالة ان اغلاق ابواب القناة بشكل نهائي تم الاثنين.

وقال مصدر مقرب من مجلس ادارة “العرب” “القناة انتهت”، رافضاً الكشف عن الاسباب التي ادت في النهاية الى اتخاذ قرار الاغلاق او عن المبالغ التي انفقت على المشروع الذي لم يبصر النور الا لساعات معدودة.

وشهدت القناة التي تتخذ من المنامة مقراً لها وكانت تطمح لأن تدخل في منافسة مع قنوات اقليمية رئيسية بينها “الجزيرة” القطرية و”العربية” السعودية، بداية متعثرة اذ ان السلطات البحرينية اوقفت بثها في شباط/فبراير العام 2015 بعد ساعات قليلة من انطلاقها.

وكان الضيف الاول للقناة على الهواء القيادي في المعارضة البحرينية خليل مرزوق الذي انتقد خلال مداخلته المباشرة سحب السلطات البحرينية الجنسية من 72 شخصاً.

و”العرب” التي يترأس مجلس ادارتها الصحافي السعودي جمال خاشقجي شكلت استثماراً كبيراً للامير الملياردير الوليد، وكانت تضم 280 موظفاً في 30 دولة لدى انطلاقها. وحاولت القناة ان تبث من تركيا وقطر ودبي، من دون ان تنجح في ذلك.

وذكر المصدر ان نحو مئة موظف كانوا لا يزالون يتقاضون رواتب شهرية لدى اغلاق القناة ابوابها الاثنين.

والامير الوليد هو نجل الامير طلال بن عبد العزيز، الاخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان. وهو لا يشغل اي منصب رسمي في المملكة، لكنه معروف بمواقفه الجريئة التي يعلق فيها خصوصاً على الشؤون الاقتصادية لبلاده.

ويرأس الوليد مجموعة “المملكة القابضة” التي تملك حصصاً في عدد كبير من الشركات العالمية بما في ذلك منتجع ديزني في باريس وفنادق فورسيزنز ومجموعة سيتي بنك المصرفية وشركة نيوز كورب الاعلامية. كما يملك الوليد بن طلال مجموعة قنوات “روتانا”.