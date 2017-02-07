فتح تدعو لإلغاء مؤتمر مجلس الشراكة الأوروبي- الإسرائيلي المقرر الشهر الجاري

رام الله - د ب أ – دعت حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، إلى إلغاء مؤتمر مجلس الشراكة الأوروبي- الإسرائيلي المقرر الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال لإذاعة “موطني” المحلية، إن انعقاد هذا المؤتمر يمكن أن تفسره إسرائيل “كمكافأة على سياساتها المخالفة للقانون الدولي وروح الاتفاق مع أوروبا ومقتضيات استمراره”.

واعتبر نزال أن أوروبا “باتت أمام اختبار عصيب نظراً لنتائج تبدل الحكم في الولايات المتحدة، وسعي حكومة إسرائيل للانفلات من القيود الدولية على الاستيطان”.

وأكد الناطق باسم فتح على أهمية الدور الأوروبي في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من فلسطين “نظراً لأهمية استقرار الإقليم بالنسبة لضرورات الحفاظ على الديمقراطية والأمن في أوروبا نفسها”.