الحكومة التركية تطلب تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن لمدة عام

أنقرة - الأناضول – قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان الثلاثاء، مذكرة تطالب بتمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية وبحر العرب والمناطق المجاورة، لمدة سنة، اعتباراً من 10 فبراير/ شباط 2017.

وجاء في المذكرة أن تمركز القوات البحرية التركية في تلك المناطق، يهدف للحفاظ على أمن السفن التجارية التي ترفع العلم التركي وتلك المرتبطة بتركيا، التي تبحر في تلك المناطق، الى جانب المشاركة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة البحرية.

وأشارت المذكرة أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تجيز تحرك المجتمع الدولي لمواجهة أعمال القرصنة المستمرة في تلك المناطق، تم تمديدها في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لمدة عام.