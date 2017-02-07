نتنياهو: الاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية” بداية السلام مع الفلسطينيين

القدس المحتلة- الأناضول- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بداية السلام مع الفلسطينيين هي بالاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية”.

وأضاف نتنياهو، خلال لقاء مع نظيره البلجيكي شارل ميشيل “إنني أتطلع إلى اليوم الذي يكون لدينا فيه فلسطينيون يستعدون للاعتراف، أخيراً، بالدولة اليهودية، سيكون ذلك بداية للسلام وخطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق ذلك”.

واعتبر، بحسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها للأناضول، أن “المشكلة تكمن في الرفض الفلسطيني الدائم بالاعتراف بدولة يهودية في أي حدود، هذا هو جوهر صراعنا”.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً رفضه الاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية” لأن من شأن ذلك المس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

من جهة ثانية، شدد نتنياهو على مواصلة التعاون مع بروكسل “في مجال مكافحة الإرهاب والعديد من الأشياء الأخرى التي أعتقد أنها مهمة من أجل سلامة وأمن شعبينا”.

وتابع القول “نحن نتشارك معلوماتنا الاستخبارية حول الإرهاب”.

ولم يتضمن البيان أي تصريحات لرئيس الوزراء البلجيكي.

وبدأ رئيس الوزراء البلجيكي زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مساء الأحد، وتستمر حتى الأربعاء، والتقى الاثنين الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.

ومن المرتقب أن يتوجه إلى رام الله للقاء مسؤولين فلسطينيين على أن ينهي زيارته الأربعاء بزيارة إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.