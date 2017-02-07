الأمم المتحدة: 1,8 مليون شخص في حلب يعانون من انقطاع إمدادات المياه

جنيف- د ب أ- قالت يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية إن نحو 1,8 مليون شخص في مدينة حلب السورية وما حولها يعانون من انقطاع إمدادات المياه الرئيسية منذ منتصف كانون ثان/ يناير الماضي.

وأوضحت أن المياه كانت تأتي من قرية الخفسة، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وأضافت أن إيصال المساعدات توقف في أنحاء سورية بصورة مؤثرة في كانون ثان/ يناير الماضي، حيث لم يسمح إلا بإدخال قافلة مساعدات واحدة من بين 21 قافلة كان من المخطط إيصالها للسكان.