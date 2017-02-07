داخلية غزة تُعزّز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر

غزة- الأناضول- أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أنها بصدد تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه، “أصدر وكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم، تعليماته لقيادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المبذولة على الحدود الفلسطينية المصرية بما يُعزز الضبط والسيطرة على الحدود”.

من جانبه، قال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، إن “الداخلية لديها سياسة ثابتة في حفظ أمن واستقرار القطاع وخاصة الحدود وألا يكون هناك أي تهديدات”.

وتابع خلال البيان، “أُصدرت تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات، وبذل مزيد من الاحتياطات الأمنية للمحافظة على استقرار المنطقة الحدودية”.

وأكد البزم “حرص وزارته على هدوء حدود القطاع مع مصر بشكل لا يُهدد الاستقرار المصري أو الفلسطيني”.

وغادر وفد من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، الثلاثاء الماضي، قطاع غزة، عبر معبر رفح البري إلى مصر، في إطار استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الطرفين.

كما توجه إسماعيل هنية، في 23 يناير/ كانون ثانٍ الماضي إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، وأكد عقب عودته إلى غزة في تصريحات للصحفيين، أن العلاقة مع مصر تشهد “نقلات نوعية وإيجابية، ستظهر نتائجها في الأيام القادمة”.

وأوضح أنه “جرى الاتفاق مع المسؤولين المصريين على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الجانبين”.

وشهدت العلاقة بين حماس ومصر توترًا ملحوظًا منذ يوليو/ تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في مصر.