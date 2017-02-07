عبدالله السدحان يجري عملية جراحية

الرياض ـ أجرى الفنان السعودي عبدالله السدحان عملية جراحية في إحدى المستشفيات الكبرى، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.

الفنان السعودي وجه الشكر لكل من سأل عليه، بقوله “الحمد لله والشكر.. تم إجراء الجراحة، والشكر لله، ثم للدكتور البكري وطاقمه، ومن اتصل وتطمن يكفيني الدعاء منكم، والزيارة في هذه الرحمات متعبة لكم”.

كما وجه اللوم لأصدقائه الذين لم يسألوا عنه قائلا “تجمعنا الصداقة داخل الوطن وخارجه، بذلت ماقدرني الله عليه لمساعدتهم فنيا واجتماعيًا، سافرنا سويًا ضحكنا سويًا، فجأه لاحس ولاخبر حتى في المرض”.