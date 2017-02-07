رامي عياش: لا أحب الملابس الشبابية

بيروت ـ كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن أن زوجته، مصممة الأزياء داليدا كثيراً ما تساعده في اختيار ملابسه، لافتاً إلى أنها كانت من معحباته، وبالتالي تحب كل اختياراته.

وفي الوقت الذي لا يتعد فيه عمر رامي الـ37، اعترف الفنان الشاب أنه لا يفضل الملابس الشبابية، مبرراً ذلك بقوله “تساعدني داليدا كثيراً في اختيار ملابسي وتحديد طلّتي، لكنها في الحقيقة أصغر مني سناً، وكانت من المعجبين بفني وبأسلوبي الخاص منذ فترة طويلة، وتحب ما ألبسه كثيراً، فأنا بطبعي أعشق الأزياء الكلاسيكية، ورغم تقديمي الأغنيات الإيقاعية، لا أحب الملابس الشبابية كثيراً، فهي في رأيي ليست أنيقة”.

على جانب آخر، كشف رامي عياش عن أن استقباله لمولوده الأول “آرام” 20 مارس الماضي، كان أفضل ما حدث عام 2016، في الوقت الذي أعرب فيه عن حزنه على فقدانه لأشخاص عزيزة على قلبه، ولعل أبرزهم الفنان المصري محمود عبدالعزيز الذي أثر رحيله كثيراً على البوب ستار.

وعن تأثير الأبوّة على رامي، قال-في حواره لمجلة لها “أصبحت اليوم مسؤولاً عن تأمين مستقبل ابني، ويفهم كلامي أي أب، وأتمنى لكل أب وطفل أن يعيشا أياماً جميلة، لأننا في الحقيقة نعاني ومنذ سنوات عدم الاستقرار في وطننا العربي، خاصة في سوريا ولبنان ومصر وتونس، فالوضع أصبح غير مريح للأسف”.

من ناحية أخرى، يستعد رمي عياش لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب يوم 11 فبراير المقبل بـ”المرادي كلوب القنطاوي” في تونس.