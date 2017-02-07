كويتي أحرق زوجته داخل سيارة والإعدام جزاؤه

الكويت ـ قضت محكمة الجنايات بإعدام مواطن كويتي قتل زوجته حرقاً في سيارتها بمنطقة ميناء عبدالله.

وتتلخص وقائع القضية عندما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن احتراق سيارة في منطقة ميناء عبدالله، وعلى أثرها نقلت المواطنة التي كانت على متنها برفقة زوجها إلى المستشفى، حيث تقرر إدخالها العناية المركزة لخطورة الإصابات التي لحقت بها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها، فيما أصيب الزوج (المتهم) بحروق في يده، وتم تسجيل قضية أحيلت إلى رجال مباحث الأحمدي.

وتوصل رجال المباحث من خلال تحرياتهم واطلاعهم على تقرير الإدارة العامة للإطفاء، إلى أن اشتعال السيارة حصل بفعل فاعل، وتبين بعد بحث وتحقيق أن الزوج متورط في الجريمة، وباستدعائه والتحقيق معه، اعترف أنه هو من أحرق السيارة عن عمد بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي اصطحبها إلى ميناء عبدالله ثم سكب الوقود في السيارة وأشعل النار فيها، وادعى أنه أصيب في يده ليبعد عن نفسه الشبهات.