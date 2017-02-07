طائرات مقاتلة بريطانية ترافق طائرة ركاب باكستانية إلى مطار ستانستيد

لندن ـ رويترز ـ دفعت بريطانيا بطائرات مقاتلة اليوم الثلاثاء لمرافقة طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية إلى مطار ستانستيد.

وقالت وزارة الدفاع “طائرات تايفون للرد السريع أُطلقت هذه الظهيرة من (قاعدة) كونينجزبي التابعة لسلاح الجو الملكي لاعتراض طائرة مدنية.

“الطائرة اعتُرضت واصطُحبت بأمان إلى مطار ستانستيد.”

وذكرت مواقع لتتبع الرحلات أن الرحلة رقم 757 التابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية من لاهور إلى هيثرو حولت إلى ستانستيد في جنوب شرق إنجلترا. ولم ترد الخطوط الجوية الباكستانية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت الشرطة البريطانية إن راكبا سلوكه غير منضبط كان السبب وراء تحويل مسار الطائرة.

وأضافت في بيان “لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أنها حالة خطف أو مسألة إرهابية. الطائرة حاليا في المطار والضباط يحققون.”