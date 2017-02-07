﻿سعودي يحاول إحراق نفسه قرب الكعبة

مكة المكرمة – أ ف ب: أقدم سعودي على محاولة إشعال النار في نفسه أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبل أن يوقفه رجال الأمن، بحسب ما أفاد أمس الثلاثاء بيان رسمي، وأشار كذلك إلى أن تصرفات الرجل توحي بأنه «مريض نفسي».

وقال البيان الصادر عن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين: «في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين (…) تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة البنزين على ملابسه».

وأضاف البيان أن الرجل حاول «إشعال النار في نفسه وفور ملاحظة رجال الأمن لذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار»، معتبرا أن تصرفاته «توحي (…) أنه مريض نفسي وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».

لكن موقع «سبق» الإخباري، نقل عن شاهد عيان قوله إن الرجل حاول إحراق الكعبة نفسها. وقال شاهد العيان «في أثناء طوافي (…)، لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة بنزين على ستار الكعبة»، مضيفا «على الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى من حولي، حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه. وتابع أن «الجاني كان يطلق عبارات تكفيرية في أثناء قيامه بجريمته».

وأظهر تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجال أمن ومجموعة من المصلين يقتادون رجلا رغما عنه من جوار الكعبة وسط صراخ مجموعة من النساء.

وفي بيان ثان، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أن محاولة إحراق الرجل لنفسه أدت إلى «تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرفة من الجهة الغربية (…) وقامت إدارة النظافة والفرش ومصنع كسوة الكعبة المشرفة بغسل أثر المادة».