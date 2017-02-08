﻿الأردن: إفراج مفاجئ عن عشرات «السلفيين» ومتهمين بـ«تقويض النظام»

عمان ـ «القدس العربي» من طارق الفايد: أفرجت السلطات الأردنية على نحو مفاجئ عن عشرات الموقوفين من التيار السلفي الجهادي وفي عدة محافظات، بالتوازي مع أنباء عن الإفراج عن متهمين بتقويض نظام الحكم في القضية التي عرفت باسم اجتماع الإصلاح او الموت.

وأبلغت مصادر في لجنة المعتقلين السياسيين «القدس العربي» أنها تلقت إشعارا بموافقة الادعاء على الإفراج عن بعض الموقوفين من التيار السلفي.

وتم إصدار كفالات لموقوفين من التيار الجهادي من بينهم نجل المرجع والمنظر السلفي البارز الشيخ أبو قتادة الذي أوقف منذ ستة أشهر.

كما تم الإفراج عن ثلاثة أردنيين اوقفوا من مدينة الكرك وموقوف من مدينة الرصيفة، واثنين من منطقة الشمال. ولم تصدر إيضاحات عن سبب هذه الإفراجات.

وبالتوازي أعلن نشطاء في الحراك المعارض عن قرارات بالإفراج عن ثمانية على الأقل، من بينهم عسكريون وأمنيون سابقون بعد اتهامهم والتحقيق معهم بتهمة تقويض نظام الحكم.

وبين هؤلاء اللواء الدكتور محمد العتوم وهو أعلى ضابط سابق في المخابرات يتم اعتقاله، وبينهم أيضا متقاعد عسكري برتبة عميد ونائب سابق في البرلمان هو وصفي الرواشدة.

وفي غضون ذلك برزت مجددا مظاهر الاحتقان بين رئاستي الحكومة والبرلمان بعد مصالحة إثر توتر بين الرئيسين هاني الملقي وعاطف الطراونة الأسبوع الماضي.

وعادت الأجواء للتوتر بعدما منع البرلمان ركنا وظيفا بارزا في الحكومة من حضور الجلسات، وهو الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الحكومة، وسبق ان تقلد عدة مواقع. وتذرعت رئاسة النواب في هذا المنع بعدم صدور موافقة خطية مسبقة منها على حضور هذا الموظف الكبير لجلسات المجلس.

لكن أوساطا نيابية تشير إلى أن رئيس مجلس النواب يدعم عن بعد محاولات ملموسة لمناكفة الحكومة ورئيس الوزراء.

وكان وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات قد أعلن عن استقالته من منصبه الوزاري احتجاجا على نائب في البرلمان خاطبه بعبارة غير لائقة قبل ان يتراجع عن الاستقالة وتجري صلحة بينه وبين النائب صباح الحباشنة الذي خاطب تحت القبة الوزير قائلا : «اقعد يا ولد» وهي عبارة كادت ان تتسبب بأزمة، خصوصا وأن بعض الوزراء يتهمون رئيسهم الملقي بعدم الدفاع عنهم.