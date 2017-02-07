﻿تنظيم «الدولة الإسلامية» يهاجم مراكز صيرفة شرق الموصل

الموصل ـ وكالات: تعرضت مراكز لصرف وتبديل العملات النقدية، أمس الثلاثاء، إلى سطو مسلح في الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما أحبطت القوات العراقية هجوما للأخير على حي سومر في المنطقة ذاتها. وقال ياسين العبيدي، صاحب مركز لصرف العملات في الجانب الشرقي من الموصل إن «مجموعات مسلحة ترتدي زياً عسكريا، وتستقل نحو 7 سيارات عسكرية لا تحمل ألواحاً رقمية، اقتحمت صباح أمس، 5 مراكز لصرف وتبديل العملات، في منطقة حي الزهور شرقي الموصل، وأجبرت أصحابها على التخلي عن كل ما لديهم من مال تحت تهديد السلاح».

ولم يكن بمقدوره توضيح قيمة المسروقات، إلا أن العبيدي أضاف أن «العناصر المسلحة، سرقت الهواتف النقالة لأصحاب المراكز وأغراضهم الثمينة وأوراقهم الثبوتية، ومن ثم انسحبت إلى جهة مجهولة».

ولفت إلى أنه «لا وجود لأي جهة أمنية يمكن الذهاب إليها وتقديم شكوى، لذلك فقد أغلق أغلب أصحاب مراكز صرف العملات أبواب محالهم في المناطق المحررة من مدينة الموصل، خوفاً من أن تطالهم عمليات السطو في وضح النهار».

وفي السياق، حمّل المحلل السياسي، نضال لقاء حمودات، الحكومة العراقية ما قال إنه «إضاعة النصر الذي تحقق في الجانب الشرقي من مدينة الموصل».

وقال إن «إصرار حكومة بغداد المركزية على إرسال فصائل قتالية تنتمي لميليشيات مسلحة إلى المناطق المحررة، أسهم بنحو واضح وصريح بزعزعة الوضع الأمني وتدهوره والدفع به نحو الهاوية».

ولفت إلى أن هدف تلك الميليشيات – التي لم يحددها – «ليس حفظ الأمن والاستقرار وحماية أموال المواطنين، إنما هدفها سرقتهم وزيادة معاناتهم والمتاجرة بهمومهم تنفيذاً وخدمة لأجندات سياسية داخلية وخارجية».

ورأى حمودات أنه «في حال استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول، فإن أزمة حقيقية سوف تقع لا محال، والمستفيد الأول منها هو تنظيم داعش، الذي ما يزال يسطر على الجانب الغربي من المدينة».

وأشار إلى أن «الحل هو في أن تسرع حكومة بغداد بإعطاء الأوامر للقيادات العسكرية بالتعامل الحازم مع الجهات المسلحة غير المنضبطة».

في السياق، قال مصدر أمني، إن جنديين من الجيش العراقي و10 مسلحين، قتلوا خلال إحباط هجوم مسلح نفذه تنظيم «الدولة الإسلامية» على حي «سومر» المحرر في الجانب الشرقي من الموصل.

وأوضح الرائد نبهان خلف المعموري، الضابط في قوات الرد السريع (تابعة لوزارة الداخلية) أن «10 عناصر من داعش تسللوا، فجر اليوم، إلى حي سومر جنوب شرقي الموصل، قادمين من الجانب الغربي للمدينة عبر نهر دجلة، وسيطروا على أزقة وشوارع في الحي لأكثر من 3 ساعات».

ولفت المعموري إلى أن «قوة من الجيش العراقي تساندها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، اشتبكت مع المتسللين، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، لتتمكن من قتلهم جميعاً».

وبين أن «داعش يعتمد على شن هجمات خاطفة على المناطق المحررة شرقي الموصل، وذلك بمجموعة من المسلحين لا يتجاوز عددهم الـ 10 عناصر في كل مجموعة، أو من خلال طائرات مسيرة تحمل صواريخ محلية الصنع».

وخاضت القوات العراقية معارك صعبة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتكبدت خسائر في المعدات والأرواح، لكنها تمكنت من قتل مئات من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير أكثر من ألف سيارة مفخخة خلال معارك تحرير الضفة الشرقية لنهر دجلة بالموصل.

وتتهيأ تلك القوات الحكومية لشّن عملية عسكرية، لاستعادة الجانب الغربي للموصل، الذي يُعّد المعقل الرئيس لمسلحي تنظيم «داعش».

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش العراقي حملة عسكرية لتحرير الموصل.

إلى ذلك، قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن برنامجا لإزالة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها مقاتلو تنظيم «الدولة» في الموصل وما حولها قد تتكلف 50 مليون دولار.

وسبق أن قدرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تكاليف إزالة الألغام والمتفجرات في كل أنحاء العراق بمبلغ 50 مليون دولار هذا العام، لكنها قالت إن هذا الرقم قد يتضاعف بسبب الموصل.

وقال بول هيسلوب، رئيس تخطيط البرنامج والعمليات لدى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام: «بالنظر إلى التلوث في الموصل سنحتاج 50 مليون دولار و50 مليون دولار لباقي البلاد».

وأضاف: «إزالة العبوات الناسفة وتطهير المباني أخطر كثيرا من حقول الألغام. تحتاج إلى مستوى أعلى من المهارة الفنية والمعدات المعقدة وتسير العملية ببطء أكثر. مع تحرير المناطق نكون فكرة أفضل عن مستوى التلوث».

وقال هيسلوب الذي يملك خبرة في التعامل مع الصراعات من أفغانستان إلى أنغولا «أرى أن العراق بحاجة إلى عملية (إزالة ألغام) على غرار أفغانستان والتي شملت في ذروتها 15 ألف شخص لنحو خمس سنوات. قد تضع خمسة آلاف على الأرض في العراق وسيعملون بأجر».

ومنذ عام 2015 طهرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 390 موقعا لها أولوية في الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار، حيث أزالت 2600 مادة متفجرة من مناطق تم استعادتها من الدولة الإسلامية.

وقالت أجنيس ماركايو، مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في إفادة صحافية إن «إزالة الألغام استثمار في الاستقرار وتمكين الناس من العودة إلى مناطقهم وزراعة الأرض بعد تطهيرها فضلا عن الاستثمار في الشباب المعرضين للخطر».

وأضافت «عندما تعطيهم وظيفة فهم أقل عرضة للبحث عن وضع ودخل في منظمة إرهابية على سبيل المثال».