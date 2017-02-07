﻿الخطوط القطرية تُسَير أطول رحلات الطيران زمنا من نيوزيلندا للدوحة

أوكلاند (نيوزيلاندا) ـ رويترز: أورد موقع شركة الخطوط الجوية القطرية أن الرحلة رقم 921 أطول رحلة تجارية من حيث زمن التحليق أقلعت الثلاثاء (7 فبراير شباط) من أوكلاند بنيوزيلندا إلى الدوحة.

وتوقع موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران أن تستغرق الرحلة 17 ساعة و30 دقيقة حيث من المقرر أن تكون وصلت الدوحة في حدود الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وقالت الخطوط القطرية إنها تستخدم طائرة من طراز بوينج 777 في الرحلة التي تطير فيها مسافة 14 ألفا و534 كيلومترا.

وساهم التطور التكنولوجي خلال العقد الأخير في زيادة كفاءة استهلاك الوقود مما يشجع على تسيير رحلات أطول.

والرقم القياسي السابق لأطول رحلة منتظمة كان لطيران الإمارات التي أطلقت رحلات مباشرة إلى أوكلاند من دبي في مارس/ آذار 2016.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن شركة طيران إير إنديا هي صاحبة أطول رحلة طيران من حيث المسافة حيث تسير رحلة من دلهي إلى سان فرانسيسكو بأمريكا مسافتها 15 ألفا و298 كيلومترا تقطعها في نحو 14 ساعة ونصف.