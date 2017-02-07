﻿وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي يزور دارفور اليوم

الخرطوم ـ «القدس العربي» من صلاح الدين مصطفى: قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل دوموند، إن الاتحاد ملتزم بدعم الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن «وفدا على مستوى عال من سفراء الاتحاد سيزور اليوم ولايات دارفور».

وأضاف، خلال لقائه وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، أنه التقى الأخير «كجزء من المشاورات العادية لإيجاد سبل جديدة لتعزيز العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي».

وتابع: «لقد أبلغت الوزير عن بدء زيارة وفد مكون من ستة عشر دبلوماسيا أوروبيا إلى شمال وغرب دارفور (الفاشر والجنينة) تستمر ليومين، لتعميق العلاقات والتعاون مع السلطات المحلية وبعثات الأمم المتحدة، وزيارة البرامج المدعومة من الاتحاد الأوروبي».

وأوضح أن «الوفد الزائر سيشمل السفراء والدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج»، مشيراً إلى أن «الزيارة ستتضمن اجتماعا مع حكام الولايات المعنية لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية ومجالات الدعم في المستقبل».

وأضاف: «كما سنقوم بزيارة المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي ينفذها برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك، بتبادل وجهات النظر مع المنظمات الدولية حول كيفية الوصول ومساعدة المزيد من السودانيين».

وعبّر دوموند عن «جهودهم المبذولة في السودان وقال: «لقد أكدت لوزير الخارجية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الحقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان».

وأطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة المختلطة في دارفور (اليوناميد) في آب/ أغسطس 2016 مشروعا لتعزيز جهود السلام والمصالحة من خلال الحوار في دارفور بتكلفة بلغت 800 ألف يورو، وذلك بالتعاون مع اليوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف المشروع لدعم عملية الحوار والمشاورات الدارفورية الداخلية. ويعد هذا البرنامج واحدا من الركائز الأساسية في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بجهود مع الحكومة السودانية والمعارضة من أجل تحقيق السلام. وفي هذا السياق، زار سفراء دول الاتحاد المقيمون في الخرطوم الأسبوع الماضي، الصادق المهدي في مقر حزب الأمة القومي في أم درمان.

ورحب السفراء بعودة المهدي بعد أكثر من عامين خارج السودان. وقالوا إنهم استمعوا إلى وجهات نظره حول التطورات في السودان، وعبروا عن أملهم بأن تؤدي العودة إلى حوار هادف بمشاركة جميع الأحزاب السياسية في السودان.

ويشجع الاتحاد، حسب ما أعلن، جميع الأحزاب السودانية على اغتنام هذا الزخم لتسريع المشاركة في إطار خارطة الطريق التى قدمتها لجنة الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراعات في السودان، والتحرك نحو السلام والاستقرار في المنطقة.

ويقيم الاتحاد حالياً عدة مشاريع بثلاث ولايات، شرقي السودان، بتكلفة تبلغ 13مليون يورو، وذلك بغرض تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وتطوير الإدارة الصحية المحلية ودعم السياسات الصحية الوطنية.

وأعلن الاتحاد في أيلول/ سبتمبر الماضي، دعمه للسودان من أجل مواجهة تغيرات في المناخ. وأبدى التزامه، المساعدة في تطوير الخطط المناخية الوطنية المحلية وخطط تحقيق الانتقال إلى اقتصادات تكافح تغير المناخ وتخفض من انبعاثات غاز الكربون.

كما خصص في ميزانيته مبالغ مقدرة لدعم الدول بقيمة ثمانية ملايين ونصف مليون يورو في تطوير مبادرات صمود المجتمعات المحلية تجاه تغير المناخ، فضلا عن تحسين قدرة السلطات المحلية والجهات المعنية لمنع ومعالجة تغير المناخ بطريقة مستدامة.

وتهدف هذه المخصصات إلى استفادة المجتمعات الريفية والمناطق النائية التي تتميز بارتفاع معدلات التدهور البيئي بما في ذلك التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، إلى جانب انخفاض التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وحسب خطط الاتحاد، سوف تشمل هذه المخصصات مناطق مثل شمال دارفور وكسلا ونهر النيل والولايات الشمالية حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وتقلبات في نهر النيل، وزيادة سرعة الرياح قد أدت إلى انخفاض المحاصيل الزراعية، وانخفاض الإنتاج الحيواني، وزيادة تآكل ضفاف النهر وتدهور الأراضي.