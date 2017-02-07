﻿رئيس الحكومة المصرية: التعديل الوزاري أمام البرلمان الأحد

القاهرة ـ الأناضول: قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء، إن التعديل الوزاري، الذي أعلن عنه أخيرا، سيعرض على البرلمان الأحد المقبل.

وأوضح إسماعيل، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أنه «جار العمل على الانتهاء من التعديل الوزاري وسيعرض بالتفصيل على مجلس النواب (البرلمان) يوم 12 فبراير/شباط الجاري (الأحد)».

وحول تفاصيل التعديل المنتظر، أضاف أنه «من الصعب الإدلاء بأي تفاصيل حول التعديل الوزاري إلى أن يتم إرسال القائمة إلى البرلمان».

وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، قال إسماعيل، في تصريحات صحافية بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، إن «الهدف من التعديل هو مصلحة المواطن والوطن وتحسين الأداء الحكومي في كل القطاعات بالدولة بشكل عام».

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية، اعتزامه إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية، من دون تحديدها.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية.

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية سبتمبر/أيلول 2015، إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.

ووفق الدستور المصري يتعين عرض التعديل الوزاري على البرلمان أولاً للحصول على موافقة، قبل أن يلقى اليمين الدستوري أمام رئيس البلاد.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية اتخذت على إثرها الحكومة إجراءات أثرت بشكل كبير على المواطنين منها تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع تحرير سعر الصرف قفز الدولار الأمريكي إلى 18.40 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات لأكثر من الضعف وسط سخط في الشارع المصري من الأداء الحكومي.