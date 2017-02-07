﻿سلفاكير يدعو لنبذ العنف وإجراء الانتخابات العام المقبل

جوبا ـ الأناضول: دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أمس الثلاثاء، إلى نبذ العنف وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة، العام المقبل.

ووجّه رئيس جنوب السودان دعوته «على أساس اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس /آب من العام 2015».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سلفاكير، في مدينة ياي، جنوب غربي العاصمة جوبا، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الكنيسة الأسقفية في المدينة.

وشدد أن «الانتخابات العامة ستهيىء الفرصة أمام جميع السياسيين بالبلاد، للتنافس الحر والسماح للشعب باختيار قياداته بصورة سلمية».

واندلعت حرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015.

وتنص بنود اتفاقية السلام على إجراء انتخابات عامة على جميع المستويات، في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بثلاثة أعوام، من تاريخ تأسيس الحكومة الانتقالية، التي تشكلت في أبريل/نيسان الماضي.

غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية للرئيس سلفاكير، ونائبه السابق، زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز 2016.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص، بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالى 36 ألف مواطن. وانفصل جنوب السودان، عن السودان في يوليو/ تموز 2011، بموجب استفتاء شعبي أقرّه اتفاق سلام أُبرم في 2005، لينهي عقوداً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.