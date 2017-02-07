﻿أيوب لـ«القدس العربي»: استندت على مخالفة إثيوبيا للبند الخامس وطلب ببطلان اتفاق سد النهضة يتهم السيسي بمخالفة الدستور

القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم، أمس الثلاثاء، المحامي علي أيوب بطلب جديد إلى محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة والذي أبرم في آذار/مارس عام 2015، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق «يضر بمصالح مصر المائية ويخالف الدستور المصري».

وتعد الدعوى الثانية لأيوب في هذا الخصوص، بعدما أقام دعوى سلبية ضد الحكومة المصرية في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لامتناعها عن اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية حصة مصر من المياه بعد شروع إثيوبيا في إقامة سد النهضة.

وقال أيوب في تصريح لـ«القدس العربي»: «قمت بتعديل الطلبات على دعوتي السابقة وتقدمت بها اليوم (أمس) لمحكمة القضاء الإداري، لأنني أرى أن توقيع اتفاق المبادئ يخالف الدستور، ويضر بمصلحة مصر».

وحول تفاصيل الدعوى أوضح: «اختصمت فيها رئيس الجمهورية بصفته، مستندا على مخالفة إثيوبيا للبند الخامس من اتفاقية بخصوص الملء والتشغيل دون تحرك مصري ومستندا أيضاً على مخالفة الاتفاقية للدستور المصري الذي ينص على التزام الحكومة بحماية نهر النيل وموارد الشعب المصري».

وحسب نص الدعوى فإن «الاتفاقية التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس من العام قبل الماضي، تخالف 10 اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل تحدد نسب استفادة دول المنبع والمصب من النيل الأزرق، وهي الاتفاقيات التي استندت إليها إثيوبيا في انتقاد إنشاء مصر للسد العالي في الستينيات».

ويعتبر النص أن «التوقيع على هذه الاتفاقية هو بمثابة التسليم بإنشاء سد النهضة وتأثيره السلبي البالغ على حصة مصر من المياه، مما سيجعلها من الدول الفقيرة مائياً، وذلك دون توفير أي بدائل، على الرغم من أن هناك أحكاماً سابقة من محاكم دولية تعضد موقف مصر».

وتلتمس الدعوى أن «يحمي القضاء الإداري حقوق مصر المائية التي أهدرها رئيس الجمهورية بصفته في اتفاقية سد النهضة موضوع الطعن حيث أن أخطر ما في الوثيقة هو عدم إقرار إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55.55 مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959 «، وتلفت إلى أن «رئيس الجمهورية بتوقيعه على هذه الاتفاقية يكون قد خرق الدستور المصري الذي يوجب المحافظة على مياه النيل.إن أديس أبابا انتزعت اعتراف القاهرة بحقها في بناء سد النهضة، دون أن تحصل الأخيرة على أي ضمانات للحفاظ على حقوقها المائية، فضلاً عن أن مصر لم تحصل على ضمانات من إثيوبيا حول عدم تأثير السد على توليد الكهرباء في السد العالي».

ووفق الدعوى فإن «مخالفة الدستور هي المدخل الذي ولجت منه محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا للرقابة على الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء في أبريل الماضي والذي حصل فيها الطاعن على حكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه». وأضافت: «لا مجال في هذه الحالة للسلطة التقديرية التي لا تراجعها المحاكم، بل إن الأمر كله متعلق بحدود الولاية المسندة للسلطة التنفيذية، فلا ولاية لأي سلطة في التنازل عن جزء من أرض مصر وكذلك الحال في التفريط في حصة مصر من مياه النيل».

وهذه الدعوى، ليست الوحيدة التي رفعت أمام القضاء الإداري بخصوص اتفاق المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه، فقد سبقتها دعوى أقامها الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة في آب/ أغسطس 2016 مختصماً كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري ووزيرة التعاون الدولي بصفتهم. وطالب الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ التي تم توقيعها وخاصة البند رقم 5 الخاص بملء الخزان خلف السد واتخاذ مواقف حاسمة تجاه تنفيذ هذا البند للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

وبين حمزة لـ«القدس العربي» أن «ملء الخزان خلف سد النهضة قد بدأ بالفعل ودعوتي كانت لإلزام الحكومة بمتابعة ما يحدث والضغط على إثيوبيا للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ، والآن، السؤال وما هي السيناريوهات التي تتصورها الحكومة في حال استمرار إثيوبيا في مخالفة الاتفاق، فمعنى مخالفة الاتفاق في الملء أنه سيتم مخالفته في التشغيل أيضاً، وهذه كارثة، وهذا يعنى بالتبعية، أن الاتفاقية انتهكت تماماً».

وقال رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، لـ«القدس العربي»: «أعتقد أن رفع دعاوى أمام القضاء الداخلي بخصوص قضايا مثل قضية سد النهضة ليس مناسبا، فالقضاء المحلي لا يمكنه إلزام الجانب الإثيوبي بأية قرارات أو أحكام».

وبخصوص وضع مصر الحالي من قضية سد النهضة، أوضح أن «البند الخامس من اتفاق المبادئ ينص على أنه لا يتم الملء الأول إلا بعد انتهاء الدراسات الفنية لسد النهضة، وحتى يتم الوصول لتفاهمات الملء والتشغيل بناء على الدراسات، ولكن ما حدث أن هذه الدراسات تأخرت كثيرا بسبب الوقت الذي استنفد للاتفاق على مكتب بعينه».

وأضاف: «بعد الاتفاق على الشركة الحالية، فالدراسات متعثرة للغاية بسبب تأخر سداد حصص الدول الثلاث لمصروفات الشركة وتأخر إرسال البيانات التي طلبتها الشركة من مصر وأثيوبيا والسودان لتنفيذ الدراسات».

وحول موقف الجانب الإثيوبي، لفت إلى أن «إثيوبيا تقوم بمراوغات عدة، فبخصوص الملء تقول إثيوبيا إن الملء الأول ليس مقصودا به بدء الملء، وإنما الملء التام أي امتلاء الخزان بالكامل بـ 74 مليار متر مكعب، مستغلة عدم دقة البند الخامس الخاص بالملء، وبالتالي أظن أنه لا توجد بوادر إيجابية حتى الآن للوصول لاتفاقات مرضية وملزمة للأطراف». وتابع: «كان مقررا أن ينهي المكتب الاستشاري عمله خلال 11 شهرا من تاريخ إسناد المهمة إليه، وأعتقد أنه لن يتمكن من ذلك لأنه قد تم استنفاد وقت طويل للحصول على مستحقاتهم ووقت آخر للحصول على البيانات المطلوبة من الدول الثلاث».

وردا على مدى دقة الاتفاق الذي وقع، قال: «الأزمة مرتبطة بالأساس بموازين القوى، فإثيوبيا تشعر أن مصر تعاني أزمات سياسية واقتصادية تحول دون قدرتها على اتخاذ رد فعل قوى ضدها».

من ناحية أخرى، الاتفاق، وفق رسلان «لم يكن جيدا وتم بشكل أشبه بالسرية ولم يكن في صالح مصر، لأنه لم يحتو على إلزامات واضحة على الجانب الإثيوبي سوى البند الخامس فقط والذي تراوغ إثيوبيا في تفسيره الآن». وأعتبر رسلان أن «باقي البنود تحتوي على تنازلات مصرية، كالبند المتعلق بعدم إلحاق ضرر ملحوظ على مصر، ولم يحدد ما معنى كلمة ملحوظ، فيمكن لإثيوبيا أن ترى أن نقصان 10 مليارات متر مكعب من حصة مصر ضرر غير ملحوظ».