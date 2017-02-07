﻿دبلوماسي سابق: موسكو تفضّل أنقرة على طهران في علاقاتها الاستراتيجية

لندن ـ «القدس العربي» من محمد المذحجي: قال نائب رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية لشؤون السياسة الخارجية، وسفير إيران السابق في الصين والنمسا، حسين ملائك، إن روسيا لا تعتبر علاقاتها مع إيران استراتيجية، وتفضل علاقاتها مع أنقرة على علاقاتها مع طهران، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في أسس واستراتيجيات سياسة البلاد الخارجية لتفادي إنشاء إجماع دولي أو إقليمي ضد إيران.

ووفقاً لموقع «تابناك» التابع لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، أشار، ملائك إلى حقيقة العلاقات الإيرانية ـ الروسية، قائلاً إن «ملفات عالقة عديدة توجد بين موسكو وواشنطن، وإن الملف الإيراني هو أحد هذه الملفات المطروحة للنقاش بين الرئيس الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لكنّ مما لا شك فيه العلاقات الروسي الإيراني لا تحظى بأهمية أساسية لموسكو وأنها ليس من أولويات سياستها الخارجية».

وأضاف: «من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انقسام كبير بين روسيا وإيران في الملف السوري، وخاصة إذا حاولت الإدارة الأمريكية أن تعرقل اتفاق آستانا أو تغير مسار التوافقات التي حصلت بين موسكو وطهران وأنقرة من خلال إنشاء مناطق آمنة في سوريا، مؤكداً على أنه ستكون أهمية قصوى لإعادة تعريف سياسة إيران الخارجية بهذا الموضوع وإعادة التموضع لتفادي المزيد من الخسائر».

وشدد على أن «أهداف روسيا في سوريا وتواجدها العسكري هناك يختلف مع الأهداف التي تتابعها طهران من خلال الأزمة السورية، وأن وجهات نظر موسكو الدولية وخاصة الإقليمية متباعدة عن أهداف إيران أو في أدنى تقدير أنها ليست من ضمن أولويات طهران».

وأشار إلى أهمية العلاقات الروسية التركية للجانبين ومحاولات فلاديمير بوتين المتواصلة لإبقاء الدور التركي في صالح بلاده، مضيفاً: «إذا خُيّرت موسكو بين انتخاب طهران أو أنقرة، مما لا شك فيه وفي العديد من المواضيع والملفات ستختار أنقرة».

وحذر «من خطر آخر على طهران ألا وهو محاولات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الغربية لاسترضاء نظام الحكم في تركيا».

وأعرب عن انزعاجه من الصمت الروسي إزاء الهجمات المتواصلة للإدارة الأمريكية ضد إيران، ووصفه بأنه صمت مقصود وذو معنى يفسر أبعادا كثيرة للموقف الروسي من طهران، مشددا على أن علاقة موسكو مع طهران لا ترقى إلى مستوى علاقة استراتيجية، بل روسيا تنظر إلى إيران كوسيلة لها ميّزات محددة. ولفت النظر إلى أن الرئيس الروسي لا يريد أن تتأثر علاقاته مع دونالد ترامب بسبب التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن بأي شكل من الأشكال.

وقال إن موسكو تمر بحالة من الخوف والرجاء في علاقاتها من واشنطن، وإن روسيا تأمل بأنها تتمكن من الخروج من الأزمة التي تمر بها بسبب توتر علاقاتها مع الغرب، تحت ظل سياسة ترامب الخارجية الجديدة، وإنها تراهن كثيراً على وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.

وأوضح ملائك أن العلاقات الأمريكية الروسية تشمل ملفات عالقة عديدة تبدأ من أوكرانيا وجزيرة القرم مروراً بملفات الناتو وسوريا ومحاربة داعش وصولاً للصين وآسيا، وأنه ومن هذا المنطق يمكن تفسير الصمت ذات المعنى الروسي إزاء التصعيد الأمريكي ضد إيران، قائلاً إن الصمت الروسي يبدو منطقياً.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في أسس واستراتيجيات السياسة الخارجية الإيرانية، وأنه يجب على النظام الإيراني ان يتفادى تبني أي سياسة خاطئة تدفع روسيا باتجاه الولايات المتحدة وتسبب إنشاء إجماع إقليمي أو دولي ضد إيران.