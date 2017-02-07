﻿أمير الكويت يكّلف عضوين في الحكومة خلفاً لوزير الإعلام والشباب المستقيل

الكويت ـ الأناضول: عيّن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، كلا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، وزيرا للإعلام، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزير دولة لشؤون الشباب مع بقائهما في منصبيهما السابقين.

جاء ذلك في مرسومين أميريين، تضمن الأول قبول استقالة وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح، حسب وكالة الأنباء الكويتية (رسمية). أما المرسوم الثاني فتضمن «تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، وزيرا للإعلام، بالإضافة إلى عمله، وتعيين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وزير دولة لشؤون الشباب بالإضافة إلى عمله»، حسب الوكالة.

وكان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، قد أعلن أنه تم إبلاغه رسميا بقبول استقالة وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح. وقال الغانم، في تصريح صحافي: «أبلغني مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ، سلمان الحمود الصباح».

وأضاف: «وعليه فإن جلسة الغد المخصصة لطرح الثقة ألغيت».

وتأتي الاستقالة قبل استجواب أعضاء مجلس الأمة للوزير وطلب طرح الثقة به، الذي كان محددا له جلسة في البرلمان اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن عشرة نواب تقدموا بطلب لحجب الثقة عن الوزير بعد استجوابه، الثلاثاء الماضي، واتهامه بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي لنحو 15 شهرا.

وأعلن 25 عضوا على الأقل من أصل 50 في مجلس الأمة، نيتهم سحب الثقة من الوزير في جلسة الأربعاء.