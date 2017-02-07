﻿تصريحات رئيس مجلس العموم البريطاني ضد ترامب تُحدث انقساماً

لندن – أ ف ب: رحبت المعارضة العمالية بتصريحات الرئيس المحافظ لمجلس العموم البريطاني، بينما انتقده معسكره، أمس الثلاثاء، لانه «عارض بحزم» إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً أمام النواب خلال زيارته المقررة هذه السنة إلى المملكة المتحدة.

وقال جون بيركاو، وهو أحد ثلاث شخصيات يفترض أن توافق على قدوم الرئيس الأمريكي إلى البرلمان «كنت أصلا معارضا بشدة لإلقاء الرئيس ترامب خطابا في ويستمينستر (مقر البرلمان) قبل إصدار المرسوم ضد الهجرة».

واضاف رئيس مجلس العموم «بت أكثر حزما في معارضتي لذلك بعد المنع الذي فرض على المهاجرين»، موضحاً ان مثل هذا الخطاب «ليس حقا مكتسبا بل شرف».

ورحب عدد كبير من نواب حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي المعارضين لزيارة ترامب، بهذه التصريحات. وفي المجموع وقع 163 نائبا بريطانيا (من أصل 650) مذكرة تهدف إلى منع ترامب من إلقاء خطاب في البرلمان. لكن بيركاو، تعرض للانتقاد لأنه لم يلتزم بالتحفظ المتوقع منه او لأنه مس بالعلاقة «الخاصة» بين البلدين.

ووصف النائب الجمهوري الأمريكي جو ولسون، مساء الاثنين على شبكة «بي بي سي»، هذه التصريحات بأنها «صفعة للحزب الجمهوري»، معتبرا انها «مخيبة للآمال لأنه لم يأت رئيس للولايات المتحدة مؤيد للبريطانيين مثل دونالد ترامب في السنوات الأخيرة».

ومع انه ينتقد زيارة ترامب إلى بريطانيا، رأى النائب البريطاني المحافظ نديم زهاوي في تصريحات لإذاعة البي بي سي ان موقف رئيس مجلس العموم «ليس متعقلا» ويعرضه «لاتهامات بالنفاق» إذ انه استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ في الماضي على الرغم من الانتقادات الموجهة لوضع حقوق الإنسان في الصين.

وحذر النائب المحافظ كريسبين بلانت رئيس مجلس العموم من ان عليه تحمل «عواقب» تصريحاته، معتبرا أن رؤساء مجلس العموم «لا يعبرون عن آرائهم» عادة.