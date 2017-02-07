﻿خامنئي يرفض تحذير ترامب لطهران بشأن التجارب الصاروخية

طهران ـ رويترز: رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، تحذيراً من دونالد ترامب لطهران، لوقف الاختبارات الصاروخية، معتبراً أن الرئيس الأمريكي الجديد كشف عن «الوجه الحقيقي» للفساد الأمريكي.

وفي أول كلمة يلقيها منذ تنصيب ترامب دعا خامنئي الإيرانيين إلى الرد على «التهديدات» الأمريكية يوم الجمعة الذي يوافق الذكرى السنوية للثورة الإيرانية لعام 1979. وقال إن ترامب حاول تخويف الإيرانيين لكنه فشل في ذلك.

وأضاف خامنئي في تصريحات أثناء اجتماعه بقادة عسكريين في طهران نشرت على موقعه الإلكتروني: «نحن ممتنون (لترامب) في جعل حياتنا سهلة لأنه كشف الوجه الحقيقي لأمريكا».

ورد ترامب على التجربة التي أجرتها إيران لإطلاق صاروخ باليستي في 29 يناير/ كانون الثاني قائلاً إن «إيران تلعب بالنار» وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات بعضهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.

وقال البيت الأبيض إن التجربة الصاروخية لم تكن انتهاكا مباشرا للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست لكنها «تنتهك روح» الاتفاق.

وفي تصريحات نشرت أمس الثلاثاء قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران لن توافق على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي دأب ترامب على انتقاده بدعوى أنه هدية للجمهورية الإسلامية.

وأبلغ ظريف صحيفة إطلاعات «أعتقد أن ترامب سيدفع باتجاه إعادة التفاوص. لكن إيران والدول الأوروبية لن تقبل بهذا. أمامنا أيام صعبة».

وقال خامنئي إن ترامب «أكد ما كنا نقوله منذ أكثر من 30 عاما عن الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي في النظام الحاكم في الولايات المتحدة». وأضاف «يقول (ترامب) «عليكم أن تخافوا مني. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير وسيعبرون عن موقفهم ضد مثل هذه التهديدات».

وساند الرئيس الإيراني حسن روحاني دعوة خامنئي الإيرانيين للاحتشاد في أرجاء البلاد يوم الجمعة «لإظهار روابطهم التي لا يمكن أن تنفصم بالزعيم الأعلى والجمهورية الإسلامية».

ويحث قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم الاتفاق النووي إيران على الكف عن اختبارات الصواريخ المصممة لامتلاك القدرة على حمل رؤوس حربية نووية، لكنه لا يلزمها بذلك.