﻿سلاف فواخرجي تعتذر عن بطولة «هجرة الصعايدة» والمنتج محمد فوزي يؤجل التصوير

القاهرة – «القدس العربي»: اعتذرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن بطولة المسلسل المصري» هجرة الصعايدة» للمنتج محمد فوزي، وذلك قبل بدء التصوير بأيام قلية، ولم تفصح سلاف عن السبب وراء اعتذارها.

وكان عمرو عبد الجليل ايضاً قد اعتذر عن عدم المشاركة في العمل بعد رفض وضع اسمه بعد اسم وفاء عامر علي تيتر المسلسل. هذه الاعتذارات وضعت صناع المسلسل في مأزق خاصة أنه من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل. وقال المنتج محمد فوزي في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»، إنه لم يستقر بعد على بديل لسلاف فواخرجي او عمرو عبد الجليل مشيراً إلى أن الأمور ما زالت معلقة، مما سيضطرهم لتأجيل التصوير معرباً عن أمله في اللحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وتشارك في بطولته وفاء عامر وتدور أحداثه خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى في رصد لأحوال مصر وهجرة «الصعايدة» على سفح النيل من السودان إلى الإسكندرية.