﻿الأسد يصف تصريح ترامب بأولوية قتال تنظيم «الدولة» بأنه واعد… ويعتبر أن الدفاع عن البلاد يتقدم على المؤسسات الدولية

عواصم ـ وكالات: نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الرئيس السوري بشار الأسد امس الثلاثاء قوله إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية لقتال الإسلاميين المتشددين وعلى رأسهم تنظيم «الدولة» الإسلامية أمر «واعد» لكن من السابق لأوانه توقع أي خطوات عملية.

كان ترامب أشار إلى أنه قد يوقف الدعم الأمريكي لمقاتلي المعارضة السورية وربما يتعاون مع روسيا في قتال «الدولة» الإسلامية في سوريا.

وجعل ترامب هزيمة تنظيم «الدولة» هدفا محوريا لرئاسته ووقع أمرا تنفيذيا يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقادة الأركان المشتركة ووكالات أخرى وضع خطة أولية للتقدم في هذا السبيل في غضون 30 يوما.

ونقلت الوكالة السورية عن الأسد قوله لمجموعة صحافيين من بلجيكا «أعتقد أن هذا واعد لكن علينا أن ننتظر فلا يزال من المبكر أن نتوقع أي شيء عملي.»

وقال ترامب في تغريدة كتبها الاثنين «خطر الإرهاب الإسلامي المتشدد حقيقي للغاية. أنظر فحسب إلى ما يحدث في أوروبا والشرق الأوسط. على المحاكم أن تتصرف بسرعة.»

ونقل عن الأسد أيضا قوله إن التعاون الأمريكي الروسي فيما يتعلق بتصعيد القتال ضد المتشددين ستكون له نتائج إيجابية.

وأكدّ الاسد في مقابلة نشرت امس الثلاثاء أن الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن أن تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين سوريين، واصفا المؤسسات الدولية بأنها «مسيسة ومنحازة».

وقال الاسد في المقابلة التي نقلتها وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، «نعرف جميعا أن مؤسسات الأمم المتحدة ليست حيادية، إنها منحازة بسبب النفوذ الأمريكي والفرنسي والبريطاني بشكل رئيسي (…) إنها مسيسة وتعمل على تنفيذ أجندة تلك البلدان».

وجاء ذلك ردا على سؤال حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضاف الاسد «بالنسبة لي كرئيس، عندما أقوم بواجبي، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة وعلى الجيش، في الدفاع عن بلدنا، فإننا لا ننظر في هذه القضية ولا نكترث لها».

وتابع «علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى».

واستبعد الأسد إمكانية السماح بمشاركة الدول الأوروبية في إعادة إعمار سوريا، وقال إنه لا يمكن أن «يدمروا وأن يبنوا في الوقت نفسه».

وردا على سؤال حول إمكانية أن يلعب الاتحاد الأوروبي أو حتى حلف شمال الأطلسي (ناتو) دورا في إعادة بناء سوريا «لا تستطيع أن تلعب ذلك الدور بينما تقوم بتدمير سوريا، لأن الاتحاد الأوروبي يدعم الإرهابيين في سوريا منذ البداية وتحت عناوين مختلفة، إنسانية، مقاتلون، معتدلون، وما إلى ذلك… لا يمكنهم أن يدمروا وأن يبنوا في الوقت نفسه».

واشترط أن تتخذ الدول الأوروبية «موقفا واضحا جدا فيما يتعلق بسيادة سوريا، وأن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين، حتى يقبل السوريون بأن تلعب تلك الدول دورا في هذا الصدد».

وحول مدى تأثر الموقف الأوروبي بشأن الأزمة بعد الانتصارات التي حققتها قواته، قال «لا أعرف، أعتقد أن عليهم هم أن يجيبوا عن هذا السؤال، بالنسبة لنا هذه حربنا وعلينا أن نحرر كل شبر من الأرض السورية».