﻿«مولانا» للمصري مجدي علي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في مصر

القاهرة – «القدس العربي»: قررت لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الاقصر للسينما الافريقبة في مصر برئاسة السيناريست سيد فؤاد وعضوية كل من المخرج أحمد رشوان والمخرج محمد كامل والسيناريست نجلاء الحديني والناقد هاني مصطفى مشاركة الأفلام الآتية:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: مولانا للمخرج مجدي أحمد علي من مصر والبحث عن السلطة المفقودة للمخرج محمد عهد بنسودة من المغرب وظلها المكسور للمخرج ديلمان ديلا من أوغندا وبنحبك هادي للمخرج محمد بن عطية من تونس وإنكوبا للمخرج أبراهام ديميسي من أثيوبيا.خاتم الزفاف للمخرج رحماتو كيتا من النيجر وكالوشي للمخرج ماندلانكايسي والتر دوبي من جنوب أفريقيا وتالة مون أَمورْ للمخرج مهدي هميلي من تونس وحياة للمخرج رؤوف الصباحي من المغرب وأبناء الجبل للمخرج بريسيلا عناني من غانا – الولايات المتحدة وحقيقة عارية للمخرج جون بيير بيكولو من الكاميرون

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة: «زينب تكره الثلج» للمخرجة كوثر بن هنية من تونس وغضب الرياح للمخرجة أمينة ويرا من النيجر – فرنسا. أطلال للمخرج جمال كركر من الجزائر وحياة السود تهم للمخرج جوزيف أوسي من جنوب أفريقيا وقائد الحركة للمخرجة نادين أنجيل كلويتي من جنوب أفريقيا وولدك راجل للمخرج هيفل بن يوسف من تونس وآثار القومية الافريقية للمخرجة شركيانا آينا من أثيوبيا والطاووس الأبيض للمخرج أشرف مسواكي من تنزانيا والنسور الصغيرة للمخرج محمد رشاد من مصر .

مسابقة الأفلام القصيرة: عسل وجبن قديم للمخرج ياسين الإدريسي من المغرب وخلينا هكا خير للمخرج مهدي البرصاوي من تونس والولي الصالح للمخرج الحسن سي من السنغال وشعري بألوان فرنسية للمخرج جوزا أنجيمب من الكاميرون- فرنسا وأبانا للمخرج بارث لامبير أوبدا من بوركينا فاسو وتغيرات للمخرج مارتن جيثينجي من كينيا والملاكمة للمخرجة إيمان دجيون من السنغال ومكان لنفسي للمخرجة ماري كليمنتين دوسابجامبو من رواندا وعرش دموي للمخرج خبان موزاز خونجوان من ليسـوتو.

«حبيبة» للمخرج سينا كالمين أجبوفوم من بنين والشجرة العقيمة للمخرجة عائشة مكي من النيجر – فرنسا وسر السعادة للمخرج موتيجاندا وا نكوندا من رواندا وعاش الأموات للمخرج مامينيهاينا راكوتونيرينا من مدغشقر.

و«الصندوق» الأول للمخرجة مي مصطفى أخو من موريتانيا وقنديل البحر للمخرج داميان أونوري من الجزائر و«خلف الجدار» للمخرجة كريمة زبير من المغرب و«رحلة كلثوم» للمخرج أنيس جاد من الجزائر – فرنسا و«حوائط» للمخرج نرسيس وندجي من الكاميرون و«نيركوك» للمخرج محمد كردفاني من السودان و«على قارعة الرغيف» للمخرج عبدالله يحيى من تونس و«أسى» للمخرجة فيروزا الظاهر حسين من مدغشقر و«زد-لان» للمخرج بروريس وي من ساحل العاج – المغرب و«أسبوع ويومين» للمخرجة مروى زين من السودان – مصر ومن مصر «نفس» للمخرجة سالي أبوباشا وشباكي للمخرج بهاء الجمل والشريط الأخير للمخرج هاني سامي والبنانوة للمخرج ناجي إسماعيل.

… وشركة الصبّاح للإعلام تمتنع عن عرضه في لبنان

سعد الياس

بيروت – «القدس العربي»: تفاعلت قضية فيلم «مولانا» الذي رفضته دار الفتوى في لبنان، وطلبت حذف مشاهد كثيرة منه بتهمة «إثارة النعرات الطائفية واستهزائه برجال الدين».

الفيلم يروي قصة الشيخ حاتم الشناوي، وهو إمام شاب يتحول فجأة إلى داعية تلفزيوني، وواحد من نجوم المجتمع. وقد أربكت القصة الأمن العام اللبناني الذي حوّل الفيلم إلى دار الفتوى، فطلبت حذف العديد من المشاهد.

غير أن الرد على هذه الخطوة جاء أمس من شركة «صباح للاعلام» التي أعلنت في بيان، أنه «بعد إجتماع اللجنة الخاصة بمراقبة الأفلام السينمائية في بيروت، وصدور قرار حذف 12 دقيقة من فيلم «مولانا» باعتبار أنها تحوي تحريضاً يهدف إلى الفتنة الطائفية وبث التفرقة بين أبناء الصف الواحد وبين أبناء الديانات السماوية، فقد قررت دفاعاً عن لبنان الحرية ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصناع هذا العمل، الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرت الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع».

وقدمت الشركة «كتاب التماس إلى الأمن العام اللبناني لاعادة النظر بقراره، في محاولة أخيرة، تضمنت شرحاً مفصلاً للمشاهد التي طلب حذفها»، كما قدمت نسخة عن الكتاب نفسه لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «صباح للاعلام» صادق الصباح، أن «هذه الخطوة، وعلى الرغم من أنها ستترافق بخسارة مادية كبيرة، إلا أنها دعوة لحماية الجيل الجديد وضمان مناخ يسمح بحرية أكبر لأي عمل فني».

من جهته، لفت مخرج الفيلم مجدي أحمد علي إلى «أن العمل الفني ليس خطاباً مباشراً يتم اصطياد الألفاظ فيه وإخراجها من سياقها الدرامي ومن ثم توجيه التهم إليها، إنما يتم فهمها عبر إدراك كلي للشخصيات التي تنطق بها داخل العمل الدرامي». ووقع المخرج كتاب الإلتماس الذي وجّه نيابة عن كل صناع الفيلم.

وتضمن الكتاب رؤية فيلم «مولانا» وهدفه، وتم من خلاله الإشارة إلى أنه «على الرغم من بشاعة التهمة الموجهة إلى الفيلم وبُعدها التام عن الحقيقة والواقع، فإن الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة، عبر أسلوب فني يناقش القضايا ويهدف سياقه العام إلى إدانة كل ما أشار إليه التقرير ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المختلف، وعدم التورط في الإقتتال باسم احتكار الحقيقة المطلقة وعدم استغلال الدين سياسياً عبر تدخلات في الشأن الاجتماعي والأخلاقي».

والتمس الكتاب «إعادة النظر عبر لجنة محايدة تضم رجال الثقافة والفن في قرار اللجنة الموقرة الحالية، والسماح بعرض الفيلم كاملاً أو رفضه بالكامل مع تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن قمع الإبداع الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانية نحو الخير والحب والسلام».