﻿هيفاء وهبي إلى المنافسة الدرامية في رمضان من جديد

بيروت – «القدس العربي»: حسمت النجمة الاكثر جماهيرية هيفاء وهبي قرارها بخوض غمار المنافسة الدرامية في رمضان المقبل بعد ان كانت رقماً صعباً ومنافساً حقيقياً من دون منازع منذ سنتين لدى لعبها دور البطولة في مسلسل «مريم « من تأليف ايمن سلامة واخراج محمد علي اذ أظهرت قدرات تمثيلية مدهشة وخطفت الانظار من سائر النجوم حسب المتابعين.

وتبدي هيفاء في هذه الايام استعداداتها للعب دور البطولة في مسلسل جديد بعنوان «بعد النهاية» بعد ان تعاقدت على دور البطولة مع المنتج المصري ممدوح شاهين الذي اعلن في بيان له ان مخرجة العمل مريم احمدي ستقوم خلال الأيام المقبلة باختيار باقي فريق العمل من ممثلين وممثلات، ومعاينة أماكن تصوير المسلسل، حتى تتمكّن من بدء التصوير نهاية شهر شباط /فبراير الحالي.

العمل، وهو من تأليف فداء الشندويلي، سيعيد هيفاء إلى السباق الرمضاني وسينتظرها من يحبّها ويكرهها على حد سواء لمتابعة اطلالاتها ودورها بعد ان باتت حالة جماهيرية استثنائية. ولم ترشح اي تفاصيل اخرى عن العمل والحبكة والممثلين بانتظار الايام المقبلة التي ستكشف عن مضمون العمل والدور الذي تؤديه هيفاء وفريق العمل. وتجدر الاشارة إلى ان هيفاء سبق لها ان خاضت تجربة السباق الرمضاني في مسلسل «مريم» و«كلام على ورق» للمخرج محمد سامي.

من جهة أخرى لم تصدر هيفاء حتى الساعة ألبومها الغنائي الجديد خلافاً للوعود التي قطعتها بطرحه مطلع هذا العام. والالبوم المرتقب يضم 12 أغنية منها أغنيتان سبق لها طرحهما وهما «أهضم خبرية» من كلمات كمال قبيسي وهي باللهجة اللبنانية وألحان يحيى الحسن وتوزيع باسم رزق، و»ما تيجي نرقص» باللهجة المصرية وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع نصر محروس.