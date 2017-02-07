﻿اختتام مهرجان عبد الكريم ميرغني للمسرح في الخرطوم

الخرطوم – «القدس العربي»: اختتم في الخرطوم مهرجان مركز عبد الكريم ميرغني للمسرح في دورته التأسيسية والذي أقيم في الفترة بين (1 – 6) من الشهر الحالي وقدمت الجوائز للفائزين في الإخراج والتمثيل.

وفاز المخرج عوض بعباش بجائزة أفضل إخراج من خلال عرض (عذابات سوبا) وفازت أمنية فتحي بجائزة أفضل تمثيل نساء عن دورها في المسرحية ذاتها وفاز بجائزة التمثيل (رجال) الممثل الكرار الزين عن دوره في مسرحية أركلوجيا الأفندية.

أقيم المهرجان تحت شعار (حداثوية الفعل المسرحي .. حوارية النص والعرض) تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم والمسرح القومي السوداني.

وشاركت فيه ست مسرحيات جديدة، كانت قد دخلت في منافسة لاختيار افضل النصوص وهي مسرحية «ار كلو جيا الافندية» وهي من تأليف محمد السني دفع الله واخراج خلف الله أمين، ومسرحية «الباحثون» وهي من تأليف وإخراج وليد عبدالله بمسرحية وقدم المخرج عوض بعباش مسرحية «عذاب سوبا» وهي من تاليفه ايضاً.

ومن العروض التي شاركت «الزغرودة الأخيرة» لسارة الجاك وهي من اخراج سيد صوصل، وقدم المخرج طارق البحر مسرحية «راجل نورا» وهي من تاليف عمر الحميدي وشهد المهرجان تقديم عرض «لعبة الموت» وهو من تأليف الطيب مهدي واخراج ربيع يوسف.

وأقيمت أثناء المهرجان ورش وملتقي فكري وحلقات نقدية قدمت من خلالها اوراق علمية وجلسات،وستقوم إدارة المهرجان بطباعة المسرحيات الفائزة في مسابقة النصوص المسرحية التي قدمت في وقت سابق.