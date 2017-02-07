﻿حضور عربي متجدد في مهرجان برلين السينمائي لهذا العام

برلين – أ ف ب: تواصل السينما العربية تعزيز حضورها في المهرجانات العالمية مثل مهرجان برلين السينمائي، في الوقت الذي تتربع اخبار المنطقة وقضاياها في موقع متقدم من الاهتمام العالمي منذ العام 2011.

ومنذ اندلاع انتفاضات ما عرف بالربيع العربي، تجذب الاخبار الصادرة من المنطقة، وأيضاً الاعمال الفنية، الانظار العالمية، وتحتل الافلام العربية حيزاً مهماً من المهرجانات، كما هي الحال هذا العام مع الدورة السابعة والستين من مهرجان برلين المقامة بين التاسع والتاسع عشر من شباط/فبراير، والتي تحتضن تجارب عربية جديدة شابة، وتكرم شخصيات عدة في عالم السينما العربية.

تكريم ولجان تحكيم

ويكرم مهرجان برلين في دورة هذا العام الناقد السينمائي المصري سمير فريد، الذي غطى دورات المهرجان على مدى عقود، ووضع كتاباً قبل اشهر بعنوان «سينما الربيع العربي».

واختار المهرجان المخرجة التونسية دره بوشوشة لتشارك في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي يرأسها المخرج وكاتب السيناريو الهولندي بول فيرهوفن.

ويشارك السعودي محمود صباغ في لجنة تحكيم الفيلم الأول بعد النجاح الذي لاقاه فيلمه الكوميدي «بركة يقابل بركة» الذي قدم أول مرة في برلين العام الماضي. كما يشارك المخرج العراقي السويسري سمير جمال الدين في لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي. وهو قدم العام الماضي فيلمه الوثائقي «أوديسا عراقية» في برلين أيضاً. أما لجنة تحكيم النقاد الدوليين فتشارك في عضويتها من مصر الناقدة رشا حسني.

أفلام وأدوار عربية

واذا كانت المسابقة الرسمية لمهرجان برلين تخلو هذا العام من المشاركة العربية، الا ان الانتاجات العربية احتلت حيزاً جيداً في الفئات الاخرى.

وفي العام الماضي، شارك فيلم «نحبك هادي» التونسي، الذي أنتجته درة بوشوشة، في المسابقة الرسمية للمهرجان، ونال جائزتين، جائزة العمل الأول وجائزة أفضل ممثل.

وفي الدورة الحالية، يشارك في فئة الافلام القصيرة «شارع الموت» للبناني كرم غصين، وفيه تناول لتأثير الاماكن الاولى من عمر الانسان على حياته اينما حل.

وفي فئة البانوراما، يشارك فيلم من المغرب وآخر من فلسطين، اضافة إلى فيلم «تحقيق في الجنة» للمخرج الجزائري مرزاق علواش بعد نيله الجائزة الذهبية في مهرجان الفيبا الفرنسي.

وفي فئة الافلام الوثائقية، يقدم الفلسطيني رائد انضوني فيلمه الجديد «اصطياد أشباح» وهو يصور طريقة التحقيقات التي يقوم بها الإسرائيليون مع السجناء الفلسطينيين في سجن المسكوبية ذي الصيت الفظيع، والفيلم عبارة عن إعادة تركيب للواقع، واقع السجناء والذاكرة المتقطعة للمخرج نفسه الذي امضى في هذا السجن ثلاث سنوات.

ويشارك المخرج المغربي هشام العسري بفيلم جديد بعنوان «ضربة في الرأس» بعدما كانت له مشاركات عدة في السنوات الماضية في برلين، منها العام الماضي مع فيلم «جوع كلبك». أما لجهة التمثيل فتحضر كل من الفلسطينية هيام عباس واللبنانية ديامون أبو عبود في فيلم بلجيكي صور في بيروت للمخرج فيليب فان ليو.

جولة تاريخية على السينما العربية

وتسجل فئة «فوروم» المشاركة العربية الاكبر منذ العام 2011، ويهتم هذا القسم من المهرجان بتقديم اعمال شابة وتجارب جديدة، لكنها تهتم في هذا العام ايضا بتسليط الضوء على محطات من تاريخ السينما المغربية. وتعرض في هذه الفئة افلام طبعت تاريخ السينما مثل «نجمة» و»حلاق درب الفقراء» و»اليام اليام» و «السراب». وفي هذا السياق ايضا، يعرض الفيلم الوثائقي «عبور الباب السابع» الذي يؤرخ للموسيقى المغربية بين العامين 1907 و1986.

ومن الافلام المعروضة في هذا القسم افلام للفلسطيني مهند اليعقوبي وفيلم وثائقي مشترك للمصريين مروان عمارة واسلم كمال في تجربة اولى لهما، وفيلم «صيف تجريبي» الوثائقي الاول للمصور والمخرج المصري محمود لطفي. وفي قسم «فوروم» ايضا فيلم «جسد غريب» الروائي الطويل للتونسية رجاء عماري، وفيلم جديد للمغربية تالة حديد، و»سكون السلحفاة» لروان ناصيف و»شعور اكبر من الحب» للبنانية ماري جرمانوس سابا.