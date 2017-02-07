﻿وزير الثقافة المغربي: الكتب الدينية لا تتعدى نسبة 8 % من مجموع العناوين

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل: قال وزير الثقافة المغربي محمد الأمين الصبيحي، إن الكتب التي تدعو إلى الكراهية والعنف والتطرف لا مكان لها في المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي يقام سنويا في مدينة الدار البيضاء، مؤكدا على أن هذه التظاهرة الثقافية كانت وستظل محطة متميزة تنتصر لقيم الحوار والاختلاف والتعايش. وأضاف قوله: «نسعى جاهدين إلى أن يعبر هذا المعرض بوفاء عن الحيوية الثقافية والإبداع المغربي في تنوع أشكاله وانفتاحه على الثقافة الكونية».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد عشية الاثنين في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط، لتقديم الدورة الثالثة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب التي ستحتضنها مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 19 شباط/ فبراير الحالي.

ونفى الوزير المغربي ما يتردد من أن الكتب الدينية هي التي تكون مهيمنة على الكثير من الأروقة، موضحا أن نسبة هذه الكتب من مجموع العناوين المعروضة هذه السنة لا تتعدى 8%، في حين أن النسبة الأكبر للكتب الأدبية 24%، تليها كتب الأطفال 17%، ثم كتب العلوم الاجتماعية 16%. وتأتي كتب الفنون في المرتبة الأخيرة بنسبة 2 %.

ويشارك في دورة هذه السنة 702عارض ينتمون إلى 54 دولة منهم 353 عارضا مباشرا، سيحتضن أروقتهم ما يفوق 100000 عنوان في أكثر من ثلاثة ملايين نسخة، وتمثل الكتب المنشورة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 50% من الرصيد المعروض. وتستقبل هذه الدورة دول المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا ضيف شرف، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي الذي بات ينهجه المغرب خلال السنوات الأخيرة لتقوية وتمتين العلاقات مع البلدان الأفريقية، وتأكيدا على قوة الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية القائمة بين المغرب وعمقه الأفريقي، مثلما جاء في كلمة وزير الثقافة المغربي.

102 نشاط ثقافي

وفضلا عن الفقرات المخصصة للإنتاجات الثقافية لضيوف الشرف الأفارقة، سيحفل البرنامج الثقافي لهذه الدورة بالعديد من الموائد المستديرة والأمسيات الشعرية واللقاءات المباشرة مع مجموعة من الأسماء الإبداعية. وهكذا، ستحتضن قاعات المعرض الثلاث (قاعة أفريقيا، قاعة ابن بطوطة، قاعة إدمون عمران المليح) 102 نشاط ثقافي سيشارك فيها 307 مشاركين منهم 82 مشاركا أجنبيا. كما سيحتضن فضاء الطفل في رواق وزارة الثقافة 54 ورشة، تتوزع بين ورشات الإبداع والورشات العلمية وورشات القراءة وورشات اللغة الأمازيغية.

وأعلن وزير الثقافة المغربي أن أبرز إضافة تشهدها الدورة الثالثة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء تتمثل في استقبال «جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة» لتسليم هذه الجائزة لمستحقيها، مشيرا إلى أن الجائزة المذكورة التي يشرف عليها «المركز العربي للأدب الجغرافي» راكمت خلال دوراتها السابقة ذخيرة مهمة من الأعمال المتوجة في صنف أدب الرحلة، الذي أغنى منذ قرون المكتبة العربية بكنوز من الإبداعات التوثيقية المتفاعلة مع مختلف الحضارات من موقع الحوار البناء.

كما يحتضن معرض الكتاب «منصة بيع الحقوق» في نسختها الثانية، لتسهيل التعاقدات المباشرة بين مهنيي النشر، حيث سيشارك في المنصة ناشرون ومقتنو حقوق النشر ووكلاء قادمون من العديد من البلدان.

آلية جديدة لدعم الكتاب والنشر

ومن جهة أخرى، كان المؤتمر الصحافي مناسبة لإثارة مشكلة القراءة في المغرب، حيث أثير سؤال عن مدى مساهمة المعرض الدولي للنشر والكتاب في التقليص من حدة هذه المشكلة والتشجيع على القراءة. وبهذا الخصوص، قال الوزير المغربي محمد الأمين الصبيحي: «لا تحمّلوا وزارة الثقافة وحدها وزر مشكلة القراءة»، لافتا الانتباه إلى أن القضية تحتاج إلى جهود متضافرة للعديد من الجهات الحكومية (ومن بينها وزارة التربية الوطنية) ومن المجتمع المدني. وذكّر بالخطة التي تنهجها وزارة الثقافة المغربية بهذا الخصوص، من أجل تكريس تقاليد القراءة، عبر إتاحة الفرصة لدور النشر ومكتبات البيع المحلية لتقديم إصداراتها لعموم جمهور القراء، وكذلك تنظيم معرض كتاب الطفل في الدار البيضاء، وإقامة ورشات للقراءة وأنشطة للحكي ومعارض لكتب الطفل وورشات في قراءة وتلخيص القصص في المكتبات العمومية التابعة للوزارة الوصية.

وفي إطار النموذج الجديد لدعم الإبداع الثقافي والفني، وضعت وزارة الثقافة منذ ثلاث سنوات آلية جديدة لدعم قطاع الكتاب والنشر، يستفيد منها الكتّاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية، من خلال طلبات عروض مشاريع منظمة بعقد التزامات، وبلجنة مهنية مختصة، وتهم هذه الآلية، ثمانية مجالات، هي: نشر الكتاب، نشر المجلات الثقافية، إحداث وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، المشاركة في معارض الكتاب المغربية والدولية، إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، مشاركة الكتّاب في إقامات المؤلفين، القراءة العمومية، النشر الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة.