﻿وزير سابق: الشركة الفائزة بعقد إنشاء مطار كربلاء لا علاقة لها بأعمال البناء

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف وزير عراقي سابق، عن عدم وجود أي مشروع حقيقي في تاريخ الشركة البريطانية التي فازت بعقد إنشاء مطار دولي في مدينة كربلاء، جنوب العراق، مؤكداً أنها شركة متخصصة في بيع التلفزيونات وتم اعفاؤها من الضرائب لأنها صغيرة وليس لها أي نشاطات.

وبين وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الشركة التي تعاقدت على إنشاء مطار كربلاء الدولي مع هيئة الاستثمار ومحافظة كربلاء، بكلفة تبلغ خمسمئة مليون دولار لا علاقة لها بإنشاء المطارات.

وأضاف أن «الشركة الفائزة بعقد إنشاء المطار تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 وتعمل في اختصاص ببيع التلفزيونات والهواتف وليست لها أي علاقة بأي نوع من أنواع البناء والإنشاء وهي مملوكة لاثنين من العراقيين واثنين من البريطانيين».

وأشار إلى أن «الشركة صاحبة العقد تعد من الشركات الصغيرة، وأعفيت من الضرائب البريطانية وليست لها نشاطات في بريطانيا، ولم تقم ببناء أي شيء في أي مدينة في العالم».

واستغرب وزير التخطيط السابق، من عدم تعلم من يمسك بزمام المسؤولية في العراق بأن إحالة المقاولات واختيار الشركات لا يتم بهذه الصورة العشوائية المبطّنة بالفساد والسرقة.

من جهته، أكد عضو في الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء أن مذكرة إنشاء مطار كربلاء الدولي تم التوقيع عليها بين العتبة الحسينية «الجهة الدينية المشرفة على مرقد الحسين» والشركة البريطانية، مبيناً ان عملية التوقيع تمت دون علمهم.

وقال عضو مجلس كربلاء حازم الخالدي، أن الشركة المذكورة لم تحصل على إجازة استثمار من مجلس المحافظة، وهذا يعتبر عملا غير رسمي والمجلس غير مسؤول عن تبعاته.

ولفت الخالدي إلى أن «مجلس المحافظة سيتخذ اجراءات بشأن هذا الموضوع في الأيام المقبلة»، مستدركاً بأن «حضور بعض اعضاء مجلس المحافظة لحفل وضع حجر الاساس للمشروع لا يعني أن المشروع رسمي ويجري ضمن الأُطر القانونية».

وكانت العتبة الحسينية، قد كشفت، في وقت سابق عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «كوبرجيس» البريطانية، بخصوص تشييد مطار كربلاء الدولي، مؤكدةً سعيها لإنجاز المطار بأسرع وقت ممكن ليدخل في خدمة استقبال زوار الإمام الحسين من كافة دول العالم وخصوصا في الزيارات المليونية.

وفي ردود الافعال على الموضوع، قال الصحافي، مصطفى الجابري إن «السؤال المطروح هو ما علاقة العتبة الحسينية أن تكون طرفا في العقد المبرم هل بصفة رسمية حكومية أم بصفة شرعية ممضاة من المرجعية الدينية التي تمثلها العتبة الحسينية وما تملكه من ورادات الزائرين المالية والاستثمارات الكبيرة أم بتوافقهما معا؟

وتابع «من حقنا نسأل ونلح في السؤال ونكتب بل ونصرخ من الاعماق ما علاقة شركة بريطانية متخصصة بالتلفزيون والهواتف في عقود بناء المطارات هل يوجد ربط وهل يوجد تشابه وهل يوجد تحول بالتخصص؟! كيف ومتى؟

واضاف الجابري ان «القضية ليست بملف فساد وانشاء مطار بعقد فاسد وشركة وهمية فقط وتنتهي ولكن الأخطر من ذلك ما يؤسس مثل هذا الفساد من مقدمات وعلل وحجج ودوافع للتجرؤ والتجاوز على عنوان المقدسات».