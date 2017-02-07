﻿قيادة القوى تطالب بتحديد موعد جديد لاجتماع«تحضيرية» المجلس الوطني ومتابعة جهود إنهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي»: أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على أهمية متابعة الجهود الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، كونها تشكل البوصلة لحماية المشروع الوطني واستمرار المقاومة والنضال، من أجل إنهاء الاحتلال. وطالبت بتنفيذ قرارات وقف تعامل السلطة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها، بسبب استمرارها في بناء المستوطنات، وهدم المنازل، واستخدام سياسة «التطهير العرقي».

وشددت في بيان لها في ختام اجتماعها المركزي في مدينة رام الله وتلقت «القدس العربي» نسخة منه، على ضرورة متابعة نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عُقد في بيروت في الأسبوع الثاي من يناير/ كانون الثاني الماضي، واجتماع موسكو، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة الجميع وإجراء الانتخابات العامة واستمرار التحضيرات لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع لـ «تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وانضواء الجميع في إطارها». ودعت كذلك لتحديد موعد لجلسة اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل، من أجل متابعة الجهود والنتائج وإنجاحها .

وكانت اللجنة التحضيرية للمحلس الوطني قد اجتمعت يومي 10 و 11 كانون الثاني الماضي، بمشاركة ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء بالمنظمة، وناقشت سبل عقد دورة للمجلس الوطني، وخلصت الاجتماعات لعدة تفاهمات، على أن يعقد في شهر فبراير/ شباط الحالي اجتماع آخر، لكن لم يحدد له موعد ولا مكان بعد.

ورحبت قيادة القوى بقرار الحكومة الذي حدد يوم 13 أيار/مايو المقبل لإجراء الانتخابات المحلية، غير أنها دعت في ذات الوقت لـ «إزالة كل العراقيل والعقبات أمام إجرائها وإنجاحها والعمل على استعادة وحدة الشعب بإنهاء الانقسام، لضمان مشاركة الجميع في ظل المخاطر والتحديات». ودعت لاعتبار هذه الانتخابات «محطة مهمة لإنهاء الانقسام».

يشار إلى أن حركة حماس أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة، لرفضها إجراء الحكومة تعديلات على قانون الانتخابات دون إجماع الفصائل.

إلى ذلك أكدت القوى على أن الاستيطان الاستعماري هو غير شرعي وغير قانوني، وأنه «لا بد من إزالته عن كل الأراضي المحتلة بما فيها عاصمة دولتنا مدينة القدس»، وذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما فيها القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري والمطالب لحكومة الاحتلال بوقفه.

وأكدت أن رفض حكومة الاحتلال للامتثال والانصياع لتطبيق القرار «يستوجب العودة إلى مجلس الأمن الدولي للاضطلاع في دوره، أمام الإجماع الدولي بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري». وطالبت بضرورة إحالة ملف الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية كونه يمثل «جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا»، مشيرة إلى أن آلاف الوحدات الاستيطانية المعلن عنها «لن تمس بحقوق شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام من اجل الحرية والاستقلال». وشددت كذلك على أن «سياسة التطهير العرقي وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية لن تكسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه ومقاومته من اجل إنهاء الاحتلال».

وقالت إن ذلك يأتي متزامنا مع محاولة فرض تغيير المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس، الذي أكدت أنه يمثل «جريمة حرب وضربا للقانون الدولي»، مشيرة إلى أن ذلك «يتطلب مواجهته ومقاومته في إطار مواجهة شعبنا لسياسة التهويد والتضييق».

وفي موضوع مقاطعة الاحتلال، أكدت قيادة القوى على متابعة فرض المقاطعة والعزلة الشاملة على الاحتلال الذي يقوم بـ «حرب مفتوحة» ضد الشعب الفلسطيني. وأضافت أن ذلك يتطلب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بالتخلص من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.

ودعت في الوقت ذاته إلى جعل موضوع «سحب الاعتراف» بإسرائيل موضع التنفيذ، وجددت رفضها لأية إمكانية لما وصفتها بـ «اختراقات التطبيع» من أية جهة كانت. وجددت دعمها لحركة المقاطعة الدولية BDS في العالم، التي قالت إنها «تحصد المزيد من الانتصارات لعزل حكومة الإرهاب الفاشية الاحتلالية ومحاسبتها على جرائمها المستمرة ضد شعبنا» . وجددت كذلك تأكيدها على أهمية ضمان الحريات العامة في إطار القانون، التي قالت إنه «يضمن ذلك بما فيه حرية التعبير والرأي». وأكدت رفضها لأية تضييقات على ذلك بما فيه أية اعتقالات أو استدعاءات للأجهزة على هذه الخلفية.

وأشادت قيادة القوة كذلك بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في معركة صمودهم في مواجهة كل محاولات الاحتلال الهادفة إلى كسر إرادتهم. وأكدت كذلك رفضها لـ «السياسات العدوانية الإجرامية الهادفة لقمع الأسرى وعزلهم».

يشار إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية شرعت منذ أيام بحملة قمع جديدة استهدفت الأسرى الفلسطينيين، لجأت فيها إلى تنفيذ عمليات اقتحام لأقسام السجون رافقها اعتداءات على الأسرى، إضافة إلى قيامها بعزل عدد منهم في زنازين انفرادية، ونقل آخرين.

وتشهد السجون حالة غليان كبيرة من قبل الأسرى، الذين هددوا بخطوات احتجاجية، حال لم تنه إسرائيل كافة إجراءاتها القمعية بحقهم.