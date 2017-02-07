﻿

﻿إسرائيل تمنع مجددا دخول غاز التخدير لمشافي غزة

Feb 08, 2017

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت من جديد إدخال غاز «النيتروز»، المستخدم في عمليات التخدير. وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في تصريح مقتضب إن هذا النوع من الغاز يستخدم في المستشفيات. وأضاف «الاحتلال يمعن في قرصنة الحقوق العلاجية لمرضانا تزامناً مع تصعيده المستمر على قطاع غزة».
ومن شأن هذه الخطوة أن تفاقم الأوضاع الصحية المتردية في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي مرات سابقة منعت إسرائيل إدخال هذا النوع، وكثيرا ما اشتكت وزارة الصحة في غزة من وجود نقص حاد في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكدت أن ذلك مرده الأساس الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وبموجب الحصار تمنع إسرائيل التي تتحكم في المعابر التجارية التي تدخل منها بضائع للقطاع، دخول الكثير من الأصناف، وطال الأمر الكثير من الأدوية.

﻿إسرائيل تمنع مجددا دخول غاز التخدير لمشافي غزة

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left