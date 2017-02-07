﻿إسرائيل تمنع مجددا دخول غاز التخدير لمشافي غزة

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت من جديد إدخال غاز «النيتروز»، المستخدم في عمليات التخدير. وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في تصريح مقتضب إن هذا النوع من الغاز يستخدم في المستشفيات. وأضاف «الاحتلال يمعن في قرصنة الحقوق العلاجية لمرضانا تزامناً مع تصعيده المستمر على قطاع غزة».

ومن شأن هذه الخطوة أن تفاقم الأوضاع الصحية المتردية في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي مرات سابقة منعت إسرائيل إدخال هذا النوع، وكثيرا ما اشتكت وزارة الصحة في غزة من وجود نقص حاد في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكدت أن ذلك مرده الأساس الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وبموجب الحصار تمنع إسرائيل التي تتحكم في المعابر التجارية التي تدخل منها بضائع للقطاع، دخول الكثير من الأصناف، وطال الأمر الكثير من الأدوية.