﻿تشريع قانون سلب ونهب الأرض الفلسطينية ومخاوف من محكمة الجنايات الدولية

الناصرة – «القدس العربي»: صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على ما يعرف بقانون التسوية «شرعنة سلب ونهب الأرض الفلسطينية» وسط مساع لحزب المستوطنين (البيت اليهودي) لإحالة السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية المحتلة وبالتزامن مع استعدادات لرفع استئناف للمحكمة العليا لإبطاله.

القانون الذي عارضته المعارضة وبعض أوساط الائتلاف الحاكم أقر بأغلبية 60 نائبا وعارضه 52 نائبا، حملت عليه صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها بعنوان «من يؤيد السرقة فليرفع إصبعه»، معتبرة إياه فشلا أخلاقيا وحماقة سياسية تهدد تسوية الدولتين وتقود إسرائيل لفقدان ديمقراطيتها. ويقضي القانون بتشريع نحو 4000 منزل في نحو 50 مستوطنة بنيت على أراض فلسطينية خاصة مقابل تعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين.

وحسب مصادر في الكنيست فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سعى دون جدوى لتأجيل التصويت على مشروع القانون لأنه خشي أن يسجل خصمه السياسي وزير التعليم نفتالي بينيت نقاطا على حسابه علاوة على مخاوفه من أن يؤدي هذا القانون لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية. ولم يتمكن نتنياهو من العودة الى البلاد قادما من بريطانيا في الوقت المناسب للمشاركة بالتصويت والحيلولة دون المصادقة عليه.

يذكر أن رئيسة حكومة بريطانيا تيريزا ماي التي التقاها نتنياهو في زيارة خاطفة للندن أول من أمس، أوضحت له أن سن قانون من هذا القبيل من شأنه أن يتسبب في مصاعب كثيرة لـ« أصدقاء إسرائيل» في أنحاء العالم.

وكان نتنياهو هاجم قبيل سفره لبريطانيا بينيت، على خلفية الضغط الذي يمارسه من أجل التصويت على القانون. ورغم انه لم يذكر اسم بينيت مباشرة، الا أنه قال «أنا اركز على المصالح العامة للدولة. انا أسمع طوال الوقت تحذيرات واهية. لا أتأثر من ذلك. هناك أشخاص ينشغلون في نقاش زائف في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. أنا انشغل في إدارة الدولة. أفكر بمصلحتنا العامة، بالمصلحة القومية. وأنا أعمل حسب ذلك فقط».ومن المرجح أن نتنياهو يؤيد مشروع القانون لكنه رغب في تأجيله ريثما يتم التشاور حوله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الأسبوع القادم في واشنطن.

ورد حزب البيت اليهودي على تصريح نتنياهو هذا قائلا إنه «يحق لنصف مليون مستوطن العيش في» يهودا والسامرة والأغوار» (الضفة الغربية المحتلة) بشكل طبيعي مثل سكان تل ابيب». ورغم الموقف المتحفظ المعلن لنتنياهو من القانون أعرب وزراء الليكود عن دعمهم المتحمس له.

وقال الوزير اوفير اوكونيس لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن القانون مهم وينظم بشكل أفضل بكثير الاستيطان.

وعكست وزيرة الثقافة (ليكود) ميري ريغف الاعتبارات الحقيقية خلف إقدام كتل اليمين على تشريع قانون السلب والنهب بقولها إنها تؤمن بأن الرئيس ترامب يفهم ما يفهمه غالبية أعضاء الكونغرس، وهو ان المستوطنات بعيدة عن ان تشكل عقبة لتسوية الصراع.

وقبل جلسة الليكود، عبر وزير الطاقة يوفال شطاينتس عن سياسات الاحتلال التقليدية بفرض الحقائق على الأرض بقوله إن «قانون التنظيم» هو قانون منطقي. وتابع «تولد وضع عبثي على الأرض يحتم إخلاء مستوطنات قائمة منذ 20 سنة. ويجب تغيير مثل هذا الوضع غير المنطقي بواسطة القانون. واذا الغت المحكمة العليا هذا القانون، معاذ الله، فإن هناك مشروع قانون آخر سنطرحه للتصويت وهناك فرصة لتمريره».

في المقابل تعتبر كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة عن رفضها للقانون، وترى أنه يضر بالأمن وبالاستيطان، وبالمكانة الدولية لإسرائيل. وقالت إنه بدلا من الاختباء وراء ظهر ترامب كان ينبغى على نتنياهو تحمل المسؤولية وإسقاط القانون». ويعتبر رئيس «المعسكر الصهيوني» يتسحاق هرتسوغ أن الحديث يدور عن « قانون ضم فعلي»، مضيفا أن معارضته للقانون تنبع من معارضته للضم، وليس من مشكلة مع المستوطنين أو المستوطنات، وإنما مع إدخال آلاف الفلسطينيين إلى داخل الدولة اليهودية.

أما رئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية المتقاعدة دوريت بين شان، فهاجمت أمس، قانون «التنظيم» وقالت للإذاعة العبرية إنه طالما لم يتم ضم اراضي الضفة الغربية الى اسرائيل، لا يمكن للكنيست سن قوانين تتعلق بها، وعمل ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت بين شان إن الحكومة والكنيست تتجهان نحو خطوة إعلان المستشار القانوني للحكومة بأنها ليست قانونية. موضحة أن التحديد بأنه يمكن مصادرة أراض خاصة هي مسألة تتعارض مع القانون الدولي ولم تفعل أي حكومة مثل هذا الأمر».

العليا تؤجل هدم البيوت في عوفرا لشهر

في سياق متصل قررت المحكمة العليا تأجيل هدم تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا لمدة شهر، وذلك في أعقاب طلب أصحاب البيوت تأجيل الهدم حتى مايو/ أيار المقبل، ليتسنى لهم بناء بيوت بديلة. وانتقد القضاة في إطار القرار، سلوك السكان، وكتبت القاضية مريام نؤور أن السكان «دخلوا الى البيوت بعد تقديم الالتماس وبعد صدور أمر احترازي يمنعهم بشكل واضح من سكناها. كما اشارت الى أن الملتمسين لتأجيل أمر الهدم لم يتطرقوا الى الملتمسين لإخلاء وهدم البيوت التي اقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وكتبت نؤور إنه «ليس من الزائد الإشارة الى ان الطلب المطروح امامنا تم تقديمه في وقت متأخر، وقبل عدة أيام من الموعد المحدد في قرار المحكمة لتنفيذ الهدم».

من جهتها أكدت القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن قانون تسوية الاستيطان رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب». واعتبرت أن القانون الفاشي والعنصري، الذي يشرعن جرائم الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي وسد الأفق أمام إمكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض وضم المستوطنات وشرعنة النهب والسلب.

وأوضح رئيس المشتركة النائب أيمن عودة لـ «القدس العربي» أنه رغم تعارض القانون والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية ولسفك الدماء، مشيرا لتزامنه مع تصعيد التحريض والعداء والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم كما يتجلى بعمليات هدم منازلهم.